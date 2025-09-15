Cumhuriyet Gazetesi Logo
Piyasaların gözü o veride: Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları…
15.09.2025 09:28:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
15 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları kâr satışları ve doların yükselmesiyle geriledi. Ancak yatırımcıların Fed toplantısını beklemesi kayıpları sınırlı tuttu. İşgücü piyasasından gelen zayıf veriler ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.

ANALİSTTEN ALTIN YORUMU

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın teknik açıdan aşırı satın alınmış durumunda görünüyordu, bu da yeni haftanın başında bir miktar kar realizasyonuna yol açtı. Doların bir miktar direnç göstermesi de altın aleyhine çalışan bir başka faktör" değerlendirmesini yaptı.

GOLDMAN SACHS'TAN TAHMİN

Goldman Sachs ise cuma günü yayımladığı notta altın için "2026 ortası 4.000 dolar/ons tahminimiz için riskleri yukarı yönlü olarak görsek de, artan spekülatif uzun pozisyonlar, pozisyonlanma ortalamaya dönme eğiliminde olduğundan taktiksel geri çekilme riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 847 TL
  • Çeyrek altın: 8 bin 89 TL
  • Cumhuriyet altını: 32 bin 207 TL
  • Ons altın: 3 bin 646 dolar
  • Yarım altın: 16 bin 178 TL
  • Tam altın: 32 bin 184 TL
  • Gremse altın: 80 bin 706 TL
