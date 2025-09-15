Piyasaların gözü o veride: Altın haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları kâr satışları ve doların yükselmesiyle geriledi. Ancak yatırımcıların Fed toplantısını beklemesi kayıpları sınırlı tuttu. İşgücü piyasasından gelen zayıf veriler ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.

ANALİSTTEN ALTIN YORUMU KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın teknik açıdan aşırı satın alınmış durumunda görünüyordu, bu da yeni haftanın başında bir miktar kar realizasyonuna yol açtı. Doların bir miktar direnç göstermesi de altın aleyhine çalışan bir başka faktör" değerlendirmesini yaptı.

GOLDMAN SACHS'TAN TAHMİN Goldman Sachs ise cuma günü yayımladığı notta altın için "2026 ortası 4.000 dolar/ons tahminimiz için riskleri yukarı yönlü olarak görsek de, artan spekülatif uzun pozisyonlar, pozisyonlanma ortalamaya dönme eğiliminde olduğundan taktiksel geri çekilme riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 847 TL

4 bin 847 TL Çeyrek altın: 8 bin 89 TL

8 bin 89 TL Cumhuriyet altını: 32 bin 207 TL

32 bin 207 TL Ons altın: 3 bin 646 dolar