Piyasanın beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD ekonomisinde aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Veriler öncü göstergelere paralel olarak işgücü talebinin güçlü olduğuna işaret etti. Enflasyon göstergeleri açısından kritik olan ortalama saatlik kazançlardaki artış ise beklentilerin altında gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 16:45
Piyasanın beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı
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ABD'de tarım dışı istihdam artışı aralıkta 223 bin oldu.

Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik önemdeki ortalama saatlik kazançlarda artış ise beklentilerin altında kaldı.

Buna göre aralık ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

Yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda yüzde 4,6'lık artış izlendi.


ABD tarım dışı istihdam

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