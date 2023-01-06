Piyasanın beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

06 Ocak 2023 Cuma, 16:45

ABD'de tarım dışı istihdam artışı aralıkta 223 bin oldu.

Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik önemdeki ortalama saatlik kazançlarda artış ise beklentilerin altında kaldı.

Buna göre aralık ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

Yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda yüzde 4,6'lık artış izlendi.