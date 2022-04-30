Piyasanın enflasyon beklentisi arttı: 'Nisanda yüzde 68'i aşacak'

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:14

Bloomberg HT tarafından yapılan ankete göre piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 68,3 seviyesine yükselmesini bekliyor.

Ankete katılan 16 kurumun medyan beklentisi nisan ayında TÜFE’nin aylık yüzde 6,2; yıllık yüzde 68,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

Nisan ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 4, en yüksek beklenti ise yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayı anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi medyanda yüzde 45’ten Nisan’da yüzde 55 seviyesine yükseldi.

ENFLASYON MARTTA YÜZDE 60'I AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre aylık bazda artış ise yüzde 5,46 olarak açıklanmıştı.

Çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedilirken, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırmıştı.