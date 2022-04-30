Piyasanın enflasyon beklentisi arttı: 'Nisanda yüzde 68'i aşacak'
Mart ayında yüzde 60'i geçen enflasyon için nisan ayı beklentileri daha da arttı. Piyasa, 5 Mayıs'ta açıklanacak enflasyon oranının yüzde 70'e yakın olacağını öngördü.
Bloomberg HT tarafından yapılan ankete göre piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 68,3 seviyesine yükselmesini bekliyor.
Ankete katılan 16 kurumun medyan beklentisi nisan ayında TÜFE’nin aylık yüzde 6,2; yıllık yüzde 68,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.
Nisan ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 4, en yüksek beklenti ise yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.
Mart ayı anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi medyanda yüzde 45’ten Nisan’da yüzde 55 seviyesine yükseldi.
ENFLASYON MARTTA YÜZDE 60'I AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14 olarak gerçekleşmişti.
Verilere göre aylık bazda artış ise yüzde 5,46 olarak açıklanmıştı.
Çekirdek enflasyon yüzde 48,39 olarak kaydedilirken, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas 53,8 puanla yine rekor kırmıştı.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- 'Arınç da ikna olmuş' deyip paylaştı
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- 'Kimse kendisini kolluk ve yargı yerine koyamaz'
- Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım
- Köy kahvesinde 'fişleme'li GBT
- 'Evren darbesinde bile yaşanmayan sonuçla karşılaşırız'
- CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan serbest bırakıldı
- Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım davasında yeni gelişme