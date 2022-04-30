Asgari ücret yükseldi, enflasyonla birlikte alım gücü düştü

30 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Asgari ücretlilerin maaşı 2022 başında yaklaşık yüzde 50 arttı ancak zam yaşam pahalılığı karşısında yok oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yurttaşların bayrama azalan alım gücü ve borçla gireceğini söyledi.

‘MÜJDE’ BOŞ ÇIKTI

CHP’li Ağbaba, bayram öncesi asgari ücretlilerin alım gücüne ve borçlarına ilişkin bir çalışma hazırladı. Asgari ücretlilerin en temel besinlerini bile kredi kartıyla alır hale geldiğini söyleyen Ağbaba, “Açlık sınırının en az 1070 TL altında kalan asgari ücretli, bu yıl geçen yıla göre temel besin maddelerini daha az alıyor. Müjde diye sunulan artışla 4 bin 253 TL’ye yükseltilen asgari ücret, geçen yıl 2 bin 825 TL’nin alım gücü olarak kat kat altında kaldı. Asgari ücretlinin geçen bayrama göre ekmekteki kaybı ise en az 45 adet oldu” bilgisini paylaştı. Özellikle et ürünlerinde bu kayıpların çok daha fazla olduğunu vurgulayan Ağbaba şöyle konuştu:

"GRAMLA ALIŞVERİŞ"

“Artık gramla tüketilen bu ürünleri asgari ücretliler market reyonlarında sadece uzaktan seyretmekle yetiniyor. Asgari ücretlinin bu bayramda sofrasındaki kaybı geçen yıla göre tavukta en az 55 kilo olurken, ette en az 16 kilo olarak hesaplandı.” CHP’li Veli Ağbaba sebzelere ilişkin de şu verileri aktardı:

"AÇ KARŞILIYORLAR"

“Sofradaki en büyük kayıp sebze ürünlerinde yaşandı. Geçen yıla göre asgari ücretlilerin salatalıktaki kaybı 377 kilo olurken kilosu 50 TL’ye kadar yükselen sivribiberde kayıp en az 310 kilo olarak hesaplandı. Yine asgari ücretlinin bu yılki bayram sofrasından en az 346 kilo patates ve 258 kilo domates eksildi. Asgari ücretlinin sofrasındaki kaybı geçen bayrama göre şekerde 116 kilo, makarna da ise 110 paket olarak hesaplandı.”

Veli Ağbaba, “Emekçiler bu yıl bayramı geçen yıla göre hem daha fazla aç kalarak hem de daha fazla borçlanarak karşılıyor” ifadelerini kullandı.



"EMEKÇİ KREDİYE BAĞIMLI OLDU"

Yurttaşların kredi borçlarına da dikkat çeken Ağbaba, şunları kaydetti: “Tüketicilerin toplamda 215 milyar TL olan 2021 sonu kredi kartı borçları, nisanın ikinci haftası itibarıyla 238 milyar 700 milyon TL’ye ulaştı. Yine 2021 sonu itibarıyla 482 milyar 44 milyon TL olan tüketici kredileri, yılın ilk dört ayında 498 milyar 775 milyon TL’ye ulaşmış oldu. Enflasyonun her ay artarak bir önceki ayın rekorunu kırması ile ücretli emekçilerin bankalara olan ihtiyaç ve kredi kartı borçlarının da aynı şekilde artırıyor. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan emekçiler artık temel gereksinimlerini dahi karşılayabilmek için kredilere bağımlı hale geldi.”