Pizza devi iflasın eşiğinde: 127 şubesini satıyor
ABD'nin ünlü pizza devi Pizza Hut, franchise sahibi EYM Pizza LP'nin iflas başvurusunun ardından Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasını satışa çıkarma kararı aldı.
Ekonomik darboğazdan geçen ABD’de ünlü pizza markası ağır yara aldı. Zorlu ekonomik koşullara daha fazla dayanamayan ve ülkemizde de faaliyet gösteren pizza devi Pizza Hut’ın ABD’deki franchise tarafı borçlarını kapatabilmek için 127 mağazasını da satışa çıkarıyor.
127 ŞUBENİN TAMAMI SATILIYOR
Ekonomim'in nrn.com'dan aktardığı habere göre Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunan Pizza Hut Franchise'ı EYM Pizza LP, finansal yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak Illinois, Indiana, Georgia, Güney Carolina ve Wisconsin'deki 127 mağazasının tamamını satıyor.
EYM, alacaklıların kurtarılmasını maksimize etmek için varlık kurtarma sürecinde yardım da dahil olmak üzere satışı kolaylaştırmak için M&A danışmanlık ve aracılık firması National Franchise Sales ile anlaştı. EYM'nin iflas başvurusunda iki alacaklı listelendi.
Ağustos ayında, EYM Pizza'nın kardeş şirketi EYM Chicken, Illinois, Indiana ve Wisconsin'deki çeşitli pazarlardaki yaklaşık 25 KFC restoranını aniden kapattı. Her ikisi de Denny's ve Panera şubelerinin de franchise'ını veren EYM Group'a ait. Bu KFC mağazaları, şubeler yeni sahiplerine kavuşana kadar kapalı kalacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Terra Santa hakkında yargı kararı
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme