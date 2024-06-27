Pratik ve sağlıklı: Evde pizza hamuru yapmanın sırları

Yayınlanma: 27.06.2024 - 22:57

Güncelleme: 27.06.2024 - 22:57

Evde pizza yapmanın en önemli adımlarından biri sağlam bir pizza hamuru yapmaktır. Bu tarif, yumuşak içi ve çıtır çıtır dışıyla mükemmel bir pizza hamuru elde etmenizi sağlayacak. İşte, Evde pizza hamuru yapmanın sırları...

PİZZA HAMURU TARİFİ

Malzemeler

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

Yapılış