Kalabalık pazar kahvaltılarının gözdesi... Pratik ekmek pizzası tarifi!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 23:40

Güncelleme: 31.08.2024 - 23:40

Pazar kahvaltılarının keyfini çıkarmak için uzun saatler mutfakta vakit harcamanıza gerek yok! Pratik ve lezzetli bir alternatif arıyorsanız, ekmek pizzası tam size göre. Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu olan bu tarif, kolay malzemelerle kısa sürede hazırlanabiliyor. Üstelik her evde bulunan malzemelerle yapılabilen ekmek pizzası, kahvaltı sofralarına farklı bir dokunuş katmak isteyenler için ideal. Ailece keyifle tüketebileceğiniz bu pratik tarifin detayları için hemen göz atın!

MALZEMELER

1 adet ekmek (tercihen somun ekmek veya baget)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella peyniri

1 su bardağı domates sosu

100 gram sucuk veya salam (ince dilimlenmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet domates (küçük küçük doğranmış)

1 çay bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Fırını önceden 180°C'ye ısıtın.

Ekmekleri dilimleyin. Baget veya somun ekmek kullanıyorsanız, yaklaşık 2 cm kalınlığında dilimler halinde kesin.

Dilimleri bir fırın tepsisine yerleştirin.

Her bir ekmek diliminin üzerine 1-2 yemek kaşığı domates sosu sürün.

Ardından rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella peynirini eşit bir şekilde ekmek dilimlerinin üzerine serpin.

Peynirin üzerine ince dilimlenmiş sucuk veya salam, doğranmış yeşil biber, domates ve zeytinleri ekleyin.

Üzerine kekik ve isteğe bağlı olarak pul biber serpin.

Son olarak her dilimin üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.

Hazırladığınız ekmek pizzalarını önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika, peynirler eriyip üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.