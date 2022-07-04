Platform Başkanı duyurdu: Alkole zam
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, şarap bazlı akollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.
Zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, şarap bazlı akollü içeçeklere zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, zammı ''Volim 14.4 şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' notuyla duyurdu.
Zamlı liste şu şekilde:
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