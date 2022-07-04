Platform Başkanı duyurdu: Alkole zam

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, şarap bazlı akollü içeceklere zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:41
Platform Başkanı duyurdu: Alkole zam
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Zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, şarap bazlı akollü içeçeklere zam geldiğini duyurdu. 

Aybaş, zammı ''Volim 14.4 şarap bazlı içecekler 50 TL oldu'' notuyla duyurdu. 

Zamlı liste şu şekilde:


Tekel Bayileri Plaftormu Alkol zamlar
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