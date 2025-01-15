Polat Enerji ve Rolls-Royce'tan dev anlaşma! Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşması...

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:31

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:31

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Göktepe Rüzgar Enerjisi Santrali'nde (RES) depolamalı kapasite artışı kapsamında gerçekleştirilecek 132 megavatsaat kapasiteli batarya enerji depolama sistemi kurulumu ile rüzgar enerjisi üretiminin daha verimli hale getirilmesi ve şebeke kararlılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, söz konusu iş birliğinin dünya standartlarındaki teknolojilerin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine uyarlanması noktasında örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, şirketin kurulduğu günden beri çevresel sürdürülebilirliği ve doğal kaynakların korunmasını temel öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar özellikle Türkiye'nin rüzgar potansiyelini değerlendirerek, önemli yatırımlara imza attık. Geçtiğimiz süreçte, ilk RES'imiz Soma RES, 2009'da faaliyete geçti ve zamanla büyüyerek Türkiye'nin en büyük RES'i haline geldi. Bununla birlikte, diğer santrallerimiz de başarıyla devreye alındı. Tüm bu yatırımlar sayesinde, yılda yaklaşık 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek, yaklaşık 50 milyon ağaç dikimine eşdeğer bir sera gazı emisyonu azaltımına katkı sağlıyoruz. Bu üretim, ortalama 610 bin kişinin elektrik enerjisi tüketimini karşılıyor."

GELECEĞİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Cireli, şirket olarak yenilebilir enerji alanındaki bilgi birikimi ve potansiyelini ileriye taşıyarak ülkenin enerji bağımsızlığı ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde önemli rol üstlenecek yeni bir yatırıma imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu anlamda, Rolls-Royce ile Türkiye'nin en büyük batarya enerji depolama sistemi tedarik anlaşmasını imzalamaktan son derece gururluyuz. Projemiz, yalnızca bugünün enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin enerji dönüşümüne de yön verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Rolls-Royce Sürdürülebilir Güç Çözümleri Başkanı Andreas Görtz de büyük ölçekli batarya depolama sistemi ve Türkiye'deki şebekenin dengelenmesine yardımcı olmak için Polat Enerji ile çalıştıklarını vurgulayarak, “Stratejik odak alanlarımız arasında yer alan batarya çözümlerimiz, dünya çapında enerji tedarikini sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.

Rolls-Royce Solutions Türkiye Üst Yöneticisi Ali Güzel ise Polat Enerji ile kurulan güçlü ortaklığa işaret ederek, "Rolls-Royce olarak, bu en büyük batarya enerji depolama sistemi projesi ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu proje sadece enerji depolama teknolojilerinde bir kilometre taşı olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha sürdürülebilir ve güvenli bir enerji altyapısı oluşturma yolunda önemli bir adım olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.