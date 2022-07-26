Rolls Royce'un başına geçen Tufan Erginbilgiç kimdir?

26 Temmuz 2022 Salı, 12:54

Tufan Erginbilgiç, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla 1986’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki MBA programını ve 1989’da da Ohio State Üniversitesi’ndeki Ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

BP Avrupa Perakende Operasyonları Başkanlığı görevinden sonra kârını dört katına çıkararak sektör liderliğine taşıdığı Madeni Yağlar Bölümü Dünya Başkanlığı dahil olmak üzere BP’nin farklı iş kollarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu. . 2009 yılında Global Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erginbilgiç, 2014-2020 yılları arasında global yakıtlar, madeni yağlar ve petrokimyasallar alanlarını içeren BP Downstream işinin Genel Müdürü (CEO) olarak görev yaptı.

2011-2018 yılları arasında icracı olmayan üye olarak GKN plc Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. 2020 yılında Global Infrastructure Partners'a (GIP) ortak olarak katılan Tufan Erginbilgiç, enerji sektörü ve global operasyonlara odaklı çalışmalarını Londra merkezli olarak sürdürmekte.

Tufan Erginbilgiç, FTSE 100 üyesi olan DCC plc ve New York Borsa’sında kote CNH Industrial şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Tufan Erginbilgiç Mayıs 2017'den itibaren Surrey Üniversitesi Stratejik Danışma Kurulunda bulunmakta. Tufan Erginbilgiç, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren Tüpraş, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmakta.

Aslen Kilisli olan Tufan Erginbilgiç, Hıncal Uluç'un dayısının oğludur.

ROLLS-ROYCE’UN CEO’SU OLDU

Rolls Royce'ta CEO'luk koltuğuna Türk yönetici oturacak. Şirketten yapılan açıklamada Tufan Erginbilgiç'in 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacağı bildirildi.

İngiliz mühendislik devi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings Plc'nin CEO'su olarak atandığını duyurdu.

Erginbilgiç, 24 Şubat 2022'de bu yılın sonunda istifa edeceğini açıklayan Warren East'in yerini alarak 1 Ocak 2023'te yeni görevine başlayacak.