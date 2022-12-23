Porsche Taycan'ın şarj süresi yarıya indi

23 Aralık 2022 Cuma, 13:41

Porsche'nin ilk Taycan modelleri AC güç kullanarak 9,6 kW'ta şarj olabiliyor ve standart pile sahip olanlar 9,5 saat, daha büyük Performance Battery Plus paketine sahip olanlar ise 10,5 saatte şarj oluyor.

Bu süreyi kısaltmak isteyen Porsche, 2020 model yılı arabaların uygun şekilde hızlı bir harici şarj cihazına bağlandığında iki kat daha hızlı şarj olmasını sağlayan, yükseltilmiş bir 19,2 kW dahili şarj modülünü tasarladı.

YENİ MODELLERDE HIZLI ŞARJ

Standart aküye sahip arabaları yüzde 100 oranında şarj etmek için 9,5 saatlik bu süre retrofit şarj aleti ile 4,8 saate düşerken, Performance Battery Plus modellerindeki şarj süreleri de 10,5 saatten 5,3 saate düştü.

Daha güçlü şarj modülünün maliyeti 1.850 dolar ve yaklaşık 12 saatlik işçilik gerektiriyor. Yeni Taycan satın alacak olanlar da geliştirilmiş şarj cihazına sahip otomobili 1.680 dolar fark ödeyerek sipariş edebilir.

Porsche'nin 19,2 kW duvar şarj cihazı bağlantı birimi, 5 inçlik bir dokunmatik ekrana, yazılım güncellemeleri için Wi-Fi bağlantısına sahip.



