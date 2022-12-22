Tesla 2023'te Türkiye'ye gelmek için hazırlıklara başladı

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:52

Tesla resmi olarak Türkiye'de olmamasına rağmen, markanın özel ithal edilen elektrikli araçlarını kullanan birçok Tesla sahibi var.

2018 yılının mayıs ayında, Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Ancak, planın 2018'de artan bir tarife savaşı nedeniyle terk edildiği açıklandı.

TESLA 2023'TE TÜRKİYE'DE

Jeff Bezos'u geçerek yaşayan en zengin kişi olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla 4 yıl sonra Türkiye'ye geliyor.

Tesla Türkiye’de faaliyete geçmek için atağa geçerek yeni iş ilanları açtı. Elon Musk’ın başında olduğu dev şirket, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited isimli bir şirket kurarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Tesla Türkiye operasyonunun başında Kemal Geçer yer alıyor ve satışta olan “Model” serisi birçok otomobilin resmen Türkiye’ye getirileceği biliniyor. dunya.com'un haberine göre, firma bu araçlar için Türkiye’de hızlı şarj istasyonları kuracağını da açıkladı.

Tesla son açtığı işe alım ilanlarında merkezi Beşiktaş olarak gösterilen İstanbul merkezi için parça danışmanları, servis danışmanı, satış danışmanı ve otomotiv mekanikerleri teknisyenleri aradığını açıkladı.

İlanlardan birinde şu bilgiler yer alıyor:

“Tesla’nın İstanbul servis merkezi için yetenekli otomobil teknisyenleri arıyoruz. Tesla’da mekanikerlerimiz, servis operasyonunun omurgasını oluşturur ve dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu desteklerler.

Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve servis teknisyeni olarak müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmeni bekliyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ

Diğer bir ilanda ise şu bilgiler paylaşıldı:

“Dünya’nın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmaya yardım etmek ister misin? Tesla’da misyonumuz tam da budur.

Servis danışmanlarımız müşterilerimiz için pürüzsüz bir servis deneyimi dizayn eder. Onlar, Tesla misyonumuzu destekleyen ön cephemiz ve marka elçilerimizdir.

Bugüne kadar yapılmış en yenilikçi otomobili ortaya çıkardık ve müşterilerimize aynı seviyede hizmeti sağlamamıza yardım etmeni bekliyoruz.''

Tesla’nın hızlı şarj istasyonu kuracağı bölgeler ise sitede şöyle sıralandı:

Antalya

Aydin

Balikesir

Bursa

Osmangazi

Edirne

Istanbul

Sekerpınar

Izmir

Birgi Mahallesi

Konya

Selçuklulacak.