Peugeot elektrikli modelleriyle atağa geçti

21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:40

Sunacağı yeni modellerle 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli modeller sunma hedefine bir adım daha yaklaşacak olan Peugeot, bu sayede Avrupa’nın en kapsamlı "e-seçim" çözümünü sağlamayı amaçlıyor. 2023’ün başından itibaren 208 ve yeni 308 modellerinin tamamen elektrikli versiyonları kademeli olarak satışa sunulacak.

e-308 2023 YILINDA GELECEK

Peugeot’nun tamamen elektrikli ürün gamı, 2023 yılında yeni e-308 ile genişleyecek. Peugeot e-308, 115 kW (156 HP) güç üreten yeni elektromotora sahip olacak.

Yeni e-308, sadece 12,7 kWsa/100 km (kullanılabilir enerji / WLTP menzili) enerji tüketimi ile elektrik verimliliği açısından C segmenti elektrikli araçlar arasında öne çıkıyor. Peugeot e-308 ayrıca, 400 kilometrenin (km - WLTP standardına göre) üzerinde bir menzil sunuyor. Peugeot ayrıca kompakt sınıfta şarj edilebilir hibrit modellerinin yanı sıra gelecekte Peugeot e-408’i de pazara sunacak.

PEUGEOT e-208'İN PERFORMANSI ARTIYOR

Açıklamaya göre, e-208, Peugeot’nun tamamen elektrikli ürün gamının öncüsü ve 2023 yılında e-308 ile tanıtılan yeni motorla birlikte bazı önemli teknik iyileştirmelerden yararlanacak. e-208’in maksimum gücü yüzde 15 artış ile 100 kW (136 HP)’den 115 kW (156 HP)’ye çıkıyor. 12 kWsa/100 km karma tüketim değeriyle (WLTP) e-208, menzilde yüzde 10,5 artış ortaya koyuyor ve 38 km ek menzil ile toplam 400 km’ye varan sıfır emisyonlu sürüş sunuyor.

İlk hareket anından itibaren 260 Nm torku kullanıma sunan Peugeot e-208 hızlı şarj özelliği ile 100 kW’lık bir şarj istasyonunda 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 80 oranında şarj olabiliyor.

Peugeot e-208 tüm bu nitelikler ile 2022’nin başından bu yana Avrupa’nın en çok satan elektrikli B segment otomobili ve Fransa’nın en çok satan elektrikli otomobili başarısını gösterdi. Peugeot e-208, 2019’daki lansmanından bu yana yaklaşık 110 bin adet satıldı.

HİBRİT PEUGEOT MODELLERİ

Şarj edilebilir hibrit Peugeot 308, 180 veya 225 HP olmak üzere iki farklı güç seviyesiyle sunuluyor ve tamamen elektrikli sürüş modunda 60 km’ye kadar menzil sağlıyor. Bu motorlar, dünya tanıtımı Paris Otomobil Fuarı’nda yapılan yeni Peugeot 408’de de kullanılıyor. Peugeot 3008, 225 HP şarj edilebilir hibrit veya dört tekerlekten çekişli 300 HP versiyonlarıyla sunuluyor ve içten yanmalı motoru kullanmadan 59 km’ye kadar seyahat edebiliyor. Bunun dışında Peugeot 508, sedan ve SW gövde tipiyle, 225 HP şarj edilebilir hibrit veya 360 HP ve dört tekerlekten çekiş ile Peugeot Sport Engineered versiyonuyla da sunuluyor.

Peugeot’nun şarj edilebilir hibrit teknolojisi, Temmuz 2022’den bu yana Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) yarışan Peugeot 9X8 Hybrid hypercar ile pistte test ediliyor.

YENİ PEUGEOT e-EXPERT HYDROGEN

Açıklamada aktarılanlara göre, Peugeot, yenilikçi sıfır emisyonlu ulaşım çözümleri arayan profesyoneller ve yerel yetkililere hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle donatılan yeni Peugeot e-EXPERT Hydrogen çözümünü sunuyor.

Tamamen elektrikli Peugeot e-EXPERT Hydrogen’in en büyük avantajı, hidrojen deposunun sadece 3 dakikada doldurulabilmesi. 400 km menzil, 100 kW güç ve 260 Nm tork ile Peugeot e-EXPERT Hydrogen, 6,1 metreküp hacminde 1.000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.