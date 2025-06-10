POS komisyonları zirvede: Bankaların uygulamaları tepki çekiyor!

Türkiye'de uygulanan yüksek faiz politikası, bankaların POS komisyon oranlarını artırmasına yol açtı. Son dönemde birçok banka, komisyon oranlarını önemli ölçüde yükseltti. Bu artış, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tepkisine neden oldu.

İBAN ÖDEMESİ YÖNTEMİ ARTIK ÇARE DEĞİL

Geçmişte yüksek komisyon oranlarını aşmak isteyen esnaf, doğrudan IBAN ile ödeme yöntemini tercih ediyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu uygulamaya yönelik ağır cezai yaptırımlar getirmesiyle birlikte esnaf bu seçeneği kullanamaz hale geldi.

POS KULLANIMI ESNAFI ZORLUYOR

Bazı esnaflar, POS cihazı kullanımında uygulanan yüksek komisyonlardan şikayetçi. Ayrıca elde edilen gelirin işletme hesaplarına aktarımı sırasında da kesinti yapıldığını iddia ediyorlar.

POS komisyonunu ürün fiyatlarına yansıtan işletmeler, bu nedenle müşterilerle karşı karşıya kalabiliyor. Esnaflar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını beklemeden bankaların komisyon oranlarını düşürmesini böylece ticarete destek olunmasını talep ediyor.