Poşete 'gizli' zam

Marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşetlerle ilgili değerlendirme oranı yapıldı. Zincir marketlerin payı sıfırlandığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 15:13
Poşete 'gizli' zam
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Çevreyi koruma gerekçesiyle 2019 yılında marketlerde müşteriye ücretsiz verilen poşetlere 25 kuruş olarak fiyatlandırılmıştı. 

Marketler poşet fiyatlarına yüzde 100 zam talep ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum poşet ücretinin sabit kalacağını ifade etmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ'e göre devletin aldığı pay 25 kuruşa çıktı. 

Zincir marketler ise poşet ücretlerinden artık pay alamayacak.


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