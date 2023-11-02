Powell'ın mesajları nasıl fiyatlandı? Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:00

TCMB'nin bankacılık sisteminden 350 milyar TL likidite çeketek zorunlu karşılık artışına ilişkin kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece TCMB'nin seçimlerden bugüne attığı adımlarla toplam sterilazyonu 1 trilyon TL'yi aşmış olacak.

Bugün TCMB'nin geçen hafta 500 baz puan artışa gittiği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özeti ile haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet istatistikleri de açıklanacak.

Bankacılar net rezervlerde 2.5 milyar dolar toplam rezervlerde ise yaklaşık 0.5 milyar dolar artış olacağını öncü verilerden hesapladı.

EURO VE DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne 28.34 seviyesinde sınırlı yükselişle başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.9 seviyesinde. 18 temmuz 30.66 zirveyi gören Euro TL ise 30.24 bandında işlem görüyor.

Seçimler sonrası cumhurbaşkanı desteğiyle beş ayda politika faizinde 2,650 baz puan artışa giden TCMB, sıkılaştırmanın süreceği, dezenflasyonda kararlı olduğu mesajı veriyor.

TCMB'nin bugün açıklayacağı yılın son enflasyon raporu takip edilecek. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 seviyesinde. Banka son açıklamalarda gerçekleşmelerin tahminin üst bandına doğru çıktığını belirtirken güncel piyasa beklentisi yüzde 70'e yakın.

TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 33 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40-yüzde 45 arasında. Bankacılar, bu kapsamda enflasyon raporunda olası tahmin revizyonlarını ve başta sıkılaştırmanın hızı olmak üzere yeni mesajları takip edecek.

SEÇİMDEN SONRA ÇEKİLEN LİKİDİTE 1 TRİLYON TL'Yİ AŞACAK

bnkacıların hesaplamalarına göre sistemden 350 milyar TL likidite çekecek şekilde zorunlu karşılık oranlarını artırdı. yŞNE bankacıların hesaplamalarına göre bugünkü zorunlu karşılık artışının ardından TCMB'nin seçimlerden bu yana attığı zorunlu karşılık adımlarıyla piyasadan çektiği likidite miktarı 1 trilyon TL'nin biraz üzerine çıktı.

Kur korumalı mevduat (KKM) için uygulanan zorunlu karşılık (ZK) oranlarını 5 puan artırıldı. Yabancı para ZK yükümlülük oranları 1 puan artırıldı. Ayrıca TL cinsi tesis edilmek üzere tüm vadelerde döviz mevduatına yüzde 4 ilave zorunlu karşılık getirildi.

FED VE JEOPOLİTİK ENDİŞELER

Artan küresel jeopolitik risklerin Türkiye'ye etkisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamaları ardından daha yakından takip ediliyor.

Asya borsaları ve tahvil fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı yanlısı net açıklamalarda bulunmamasının ardından faizlerin zirveyi gördüğü ve bundan sonra gerileyeceği beklentisiyle yükseldi.

Piyasalar, politikada sıkılaşmanın sonuna gelindiği olasılığını yüzde 70 olarak fiyatlarken faiz indirimlerinin Haziran ayı itibarıyla 85 baz puana kadar çıkabileceğini bekliyor.