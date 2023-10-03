Prim artışı, yeni yasal düzenlemeler ve hasarda iyileşme olumlu etkiledi: Kârda hızlı yükseliş

Yayınlanma: 03.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 04:00

Sigorta sektörü, hayatdışı branşında özellikle zorunlu trafik sigortası kaynaklı olarak yaşadığı teknik kârlılık sorununu yılın ilk 6 ayı sonunda önemli ölçüde iyileştirmiş görünüyor. Bu gelişmede enflasyonist ortamın da etkisiyle primlerdeki büyük artış, yeni yasal düzenlemeler ve hasarlardaki iyileşme etkili oldu.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre yılın ilk 6 ayında hayatdışı branşındaki teknik kâr 23 milyar 487 milyon liraya ulaştı. Bu kâr geçen yılın aynı döneminde 281.8 milyon liraydı. Nisan-Haziran döneminde teknik kâr ise 20 milyar 226 milyon lira oldu. Yine yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ödenen brüt hasar yüzde 145 artarak 85.1 milyar lira oldu. Nisan-Haziran 2023 dönemindeki hasar ödemesi de yüzde 179 artışla 50 milyar 723 milyon lira oldu. Bu tür gelişmeler nedeniyle geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 0.8 olan teknik kâr/zarar oranı bu yılın ilk 6 ayında iyileşerek yüzde 27’ye yükseldi.

KASKO DİKKAT ÇEKTİ

Hayatdışının en önemli alt branşı zorunlu trafik sigortasında ise geçen yılın ilk 6 ayında 5.8 milyar lira olan teknik zarar, Ocak-Haziran 2023’te sınırlı bir düşüşle 5.7 milyar lira oldu. Hasar ödemesi ise yüzde 79 artışla 21.9 milyar lira oldu. Teknik kâr/zarar oranı ise iyileşerek yüzde -23.9 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde -67.5’ti. Kaskoda ise ilk 6 aylar itibarıyla teknik kâr 503 milyon liradan 15 milyar 335 milyon liraya çıkarken hasar ödemesi yüzde 60 artarak 12.9 milyar lira oldu. Buna göre teknik kâr/ zarar oranı yüzde 5.9’dan yüzde 59.6’ya yükseldi.

‘DÜŞEN ALIM GÜCÜ SİGORTALILARI ETKİLER’

Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, bu yıl prim üretimindeki hızlı büyümede ağırlıklı olarak poliçe fiyatlarındaki artışın etkili olduğuna dikkat çekerken önümüzdeki döneme ilişkin şu uyarıyı yaptı:

“Yeni Merkez Bankası yönetiminin faiz oranlarını artırması, iç talebin daralmaya başlaması, poliçe fiyatlarının yüksekliği ve yüksek enflasyona bağlı olarak bireylerin satın alma gücündeki azalmanın, önümüzdeki aylarda birçok branşta sigortalı ve poliçe adetleri üzerinde olumsuz etkisi olabilir.”

SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN EĞİTİME DESTEK ÇOĞALIYOR

Sigorta sektörü, tüm paydaşlarına yönelik eğitimleri çoğaltarak sürdürüyor. Bu kapsamda Doğa Sigorta,

İstanbul Topkapı Üniversitesi işbirliği ile “Acente Gelişim Akademisi”ni hayata geçirirken Aksigorta, 2021’de Bilgi Üniversitesi işbirliği ile başlattığı “Bambaşka Sigortacılık Akademisi”nin yeni kayıt dönemini açtı.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Eğitim programımız acentelerimizin başarılarını, verimlerini artırmak, hep birlikte büyük hedeflere koşmak amacıyla, onlara kurumsal ve profesyonel bir bakış açısı katmasını da hedefleyerek başlattık” dedi. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise projenin sektörün tüm paydaşları ve üniversite öğrencileri için olduğunu anımsatarak şunları söyledi: “Türkiye’deki sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından birisiyiz. Sigorta sektörünün gelişimi konusunda biz ve bizim gibi sektör yapıtaşlarının sorumluluğu bir hayli fazla.”

ÇOCUKLAR SİGORTACILIĞI GÜVENCEYLE EŞLEŞTİRDİ

Sigortam.net’in, toplumda sigorta farkındalığını artırmak amacıyla sokağa kulak vermeyi sürdürdüğü, bu kez okula dönüş döneminde çocuklara mikrofon uzattığı açıklandı.

Yanıt veren miniklerin, “Sigorta denince aklınıza ne geliyor” sorusunu “güvence” ile eşleştirmesi dikkat çekti. Bu kapsamda çocuklar, sigorta kavramını kimi zaman elektrikle ya da iş güvencesiyle bir tutarken farklı branşları daha çok “araba”, “kaza”, “hastane”, “deprem veya yangın” sözcükleriyle ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ‘ÇÖP TOPLAMA’ SÜRDÜ

MetLife, İstanbul’daki “2. MetLife Sıra Dışı Çöp Toplama” etkinliğini tamamladı. Bu etkinliğin gönüllülerle 10 ilde yapıldığını belirten MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Bu etkinlikle gelecek nesillere örnek model oluşturarak atığını dönüştürebilen bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.

Öte yandan Metlife, globalde 2030’a kadar toplumsal ve çevresel etki yatırımlarına 500 milyon dolar kaynak sağlayacak.

‘HER YAŞTA YOLLARDA’ PROJESİ İLE 3 BİN KİLOMETRE

AgeSA’nın, “Her Yaşta Yollarda” projesiyle 81 yaşındaki Neptün Bozkır ve 51 yaşındaki oğlu Cenk Bozkır’ın motosikletle Sicilya turu hayallerine destek olduğu açıklandı. 26 Eylül’de İpsala’dan yola çıkan baba-oğulun 3 bin kilometre yol yaparak seyahatlerini 13 günde tamamlaması hedefleniyor.

Şirket yetkilileri, bu projeyle Türkiye’deki yaşlanma ve yaşlılık konularında negatif algıyı değiştirmeyi ve yaşlanmaya hazırlık sürecine rehberlik etmeyi amaçladıklarını vurguladılar.

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 60’A YAKLAŞTI

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun, kadın istihdamı ve kadın çalışanlara özel uygulamalarıyla bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe önemli bir örnek teşkil etmeye devam ettiklerini belirtti. Toplam 1063 çalışanın 626’sını kadınların oluşturduğunu, kadın çalışan oranının yüzde 59 olduğunu belirten Dolgun şöyle devam etti:

“Yükselme, atama, işe alım, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamalarında cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, herkesin eşit koşullarda değerlendirildiği bir çalışma kültürümüz bulunuyor. Tüm çalışanlarımız ’eşit işe eşit ücret uygulaması’ dahilinde çalışıyor.” Dolgun ayrıca, şirkette doğum sonrası işe dönüş oranlarının yüzde 100 olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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