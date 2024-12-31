Prim hayatdışında yüzde 72, hayatta yüzde 76 arttı: 11 ayda 718 milyar TL

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin Ocak-Kasım 2024 dönemiyle ilgili yayımladığı verilere göre prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 72.6 artışla 717.6 milyar lira, bu kapsamda hayatdışı branşında yüzde 72.2 artışla 629.4 milyar lira, hayat branşında ise yüzde 75.5 artışla 88.2 milyar liraya ulaştı.

Aralık ayı da dikkate alındığında yıllık toplam üretimin 900 milyar liraya yaklaşacağı görülüyor. İlk 11 aylık verilere hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında, toplamdaki payı yüzde 25.6 ile lider olan zorunlu trafikte yüzde 67.2 ile 161.3 milyar liralık prim üretildiği görülüyor.

Diğer oto branşı kaskonun payı yüzde 15.5’e düşerken prim üretimi yüzde 33.4 artışla 97.4 milyar lira oldu. Sağlıkta yüzde 99 artışla 111.4 milyar liralık prim üretilirken bu kapsamda yüzde 134.6 artışla 38.3 milyar liralık prim üretimine ulaşan tamamlayıcı sağlık yine öne çıktı. Hayatdışı payını yüzde 14.7’den yüzde 16.5’e yükselten yangın ve doğal afetler branşında da yüzde 93.1 artışla 104 milyar liralık prime ulaşıldı.

Bu kapsamda da zorunlu depremdeki yüzde 172.4, ihtiyari depremdeki yüzde 114’lük artışlar dikkat çekti.

BES'TE NET ARTIŞ 1.1 MİLYONU AŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 20 Aralık tarihli verilerine göre 2023 sonuna kıyasla gönüllü BES’teki katılımcı sayısı, net 826 bin 810 kişi artışla 9 milyon 502 bin 856, devlet katkısı dahil fon tutarı da yüzde 158.9 artışla 1 trilyon 117 milyar lira oldu. Otomatik BES’te ise katılımcı sayısı net 298 bin 402 kişi artışla 7 milyon 601 bin 452, fon tutarı da yüzde 159.9 artışla 85.1 milyar liraya çıktı. Gönüllü BES kapsamındaki çocuklu BES’te ise katılımcı sayısı ise net 393 bin 380 kişi artışla 1 milyon 409 bin 421, fon tutarı yüzde 268.1 artışla 33.6 milyar liraya ulaştı.