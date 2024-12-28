Vize ve ikamet izni taleplerine bağlı sağlık sigortası teminat limitleri güncellendi: 1 Nisan'da başlıyor

SEDDK, "Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımladı.

Vize ve ikamet izni taleplerine bağlı sağlık sigortası teminat limitleri güncellendi: 1 Nisan'da başlıyor
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:02

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada, genelge ile anlaşmalı ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarındaki yıllık asgari teminat limitlerinin günümüz koşullarına uygun şekilde güncellendiği belirtildi.

1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Ayrıca, ülke genelindeki 20 kamu hastanesi için özel teminat limiti belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Sigortanın teminat kapsamında değişiklik yapılarak poliçelerde asgari bir standart sağlanması amacıyla ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinin teminat dışında bırakılmaması düzenlendi. Yapılan düzenleme ile sigortanın kapsayıcılığının ve kullanılabilirliğinin arttırılması hedeflenmekte olup, Genelge 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #sigorta #vize

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