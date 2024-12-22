İki Türk kuzen İsviçre'nin sigorta devini dolandırdı: Şirket 15 yıl sonra ‘alacak’ davası açtı

Yayınlanma: 22.12.2024 - 21:20

Güncelleme: 22.12.2024 - 21:20

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Hayri Tüfekçi, 2009 yılında yıllık iznini geçirmek için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Halktv’nin aktardığı habere göre, çalıştığı kurumdan iznini aldıktan sonra memleketi Konya'nın Derebucak ilçesine gitmek için yola çıkmak üzere olan Hayri Tüfekçi'yi, İsviçre'de yaşayan o sıralar Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatilde olan amca oğlu Erdal Tüfekçi aradı.

Hayri Tüfekçi, uçakla Antalya'ya indikten sonra havaalanında kiraladığı araç ile kuzeni Erdal Tüfekçi'yi almak için Manavgat'a gitti. Burada Erdal Tüfekçi ve bir kişiyi daha alan Hayri Tüfekçi memleketi Derebucak'a gitmek için yola koyuldu.

3 KİŞİNİN OLDUĞU ARAÇ KAZA GEÇİRDİ

Hayri Tüfekçi şoför koltuğunda, Erdal Tüfekçi arka koltukta ve Erdal Tüfekçi'nin arkadaşı ön yolcu koltuğunda otururken iddiaya göre otomobil, Konya'nın İbradı ilçesine bağlı Gembos mevkiinde mıcırlı bir yola girerek kontrolden çıktı. Hayri Tüfekçi'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada Hayri Tüfekçi ve ön koltukta oturan yolcu, emniyet kemerleri takılı olduğu için hafif sıyrıklarla atlatırken, arka koltukta emniyet kemeri takmayan ve kaza esnasında uyuyan Erdal Tüfekçi yaralandı.

Olay yerinden geçen bir başka sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Erdal Tüfekçi, aynı gün yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

15 YIL SONRA DAVA AÇILDI

Kaza üzerinden yaklaşık 15 yıl geçtikten sonra Hayri Tüfekçi ve kuzenine karşı dava açıldı. Davayı Vaudoise Generale Compagnie d Assurances Sa açtı. Sigorta şirketi 251 bin 633 İsviçre Frangı, bir başka ifade ile 9 milyon 855 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Dava edilmesinin sebebi ise İsviçre'deki sigorta şirketini, Erdal Tüfekçi'nin yıllar önceki kazayı fırsat bilerek emekli olmak için ağır bir kaza geçirmiş gibi davranarak dolandırması.

“KAZAYI SIYRIKLARLA ATLATTI”

Dava kapsamında ifadesine başvurulan Hayri Tüfekçi, 2009 yılında meydana gelen kazaya ilişkin herhangi bir kaza tespit tutanağı tutulmadığını, Erdal Tüfekçi'nin kazayı hafif şekilde atlattığını ve sigorta şirketini haklı bulduğunu belirtti.

“EMEKLİ OLMAYI PLANLADI” İDDİASI

Kazadan sonraki süreçle ilgili de konuşan Hayri Tüfekçi, Erdal Tüfekçi'nin bir sohbette “Fırsat bu fırsat. Bunu değerlendireceğim, emekli olmak istiyorum” dediğini ve kazayı bahane ederek İsviçre'den emekli olmayı planladığını iddia etti.

Daha sonra Erdal Tüfekçi'nin İsviçre’deki sigorta şirketini telefonla arayarak olayı büyüterek anlattığını ve bu aramaların birkaç gün devam ettiğini öne süren Hayri Tüfekçi, görüşmelerinin sonunda İsviçre’den Konya’ya gelen ambulans ve özel uçakla İsviçre’ye sevk edildiğini söyledi.

MAĞDUR OLDUĞUNU SAVUNDU

Hayri Tüfekçi, ifadesinin sonunda kendisiyle alakası olmamasına rağmen karşı karşıya kaldığı bu ödemeden dolayı mağdur olduğunu ve davanın kendi lehine kapatılması gerektiğini savundu.