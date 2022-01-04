Prim üretimi, kasım ayında hayatdışında yüzde 48, hayatta yüzde 76 arttı

04 Ocak 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) kasım ayı verileri, sigorta pazarının hem ekonomideki hareketlenmeden hem artan maliyetler nedeniyle yükselen primlerden etkilendiğini ortaya koydu.

Verilere göre, 2021 yılı Kasım ayında 2020’nin aynı ayına kıyasla prim üretimi hayatdışı branşında yüzde 48.4 artarak 8.6 milyar lira, hayat branşında yüzde 75.6 artarak 1.9 milyar lira ve toplamda da yüzde 52.6 artarak 10.4 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 11 ayında ise prim üretimi hayatdışında yüzde 24.4 artarak 73.9 milyar lira, hayatta yüzde 18.2 artarak 15.7 milyar lira ve toplamda yüzde 23.3 artışla 89.6 milyar liraya yükseldi. Ayrıca bu veriler prim üretiminin 2021 sonunda yaklaşık 100 milyar lira olacağını gösteriyor.

Kasım ayıyla ilgili olarak hayatdışının alt branşlarına bakıldığında tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretiminin yüzde 102.1 artışla 277 milyon liraya ulaşması dikkat çekti. Bunun yanında prim üretimi, nakliyat sigortasında yüzde 67.1 artarak 169.3 milyon lira, yangın sigortasında yüzde 52.5 artarak 898.2 milyon lira, makina kırılma sigortası prim üretimi yüzde 121.5 artarak 340.7 milyon lira oldu. En büyük sigorta branşlarından zorunlu trafikte yüzde 34.5 artışla 2.1 milyar lira, kaskoda yüzde 39.9 artışla 1.5 milyar liralık prim üretildi.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ YILDIZI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR



Son dönemde, küresel Covid-19 salgınının da etkisiyle özellikle tamamlayacı sağlık sigortasının (TSS) ivme kazandığını belirten Sigortammarket.com Yönetici Ortağı Mehtap Aslanoğlu, bu sigortanın edinilmesi konusunda önemli ipuçları verdi. TSS’deki en önemli hususun kişilerin SGK’li olması olduğunu hatırlatan Aslanoğlu, “Böylelikle hem kişi hem poliçeye dahil ettiyse ailesi anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olabilir” dedi. Aslanoğlu şu noktalara dikkat çekti:

- SGK ile anlaşma yapmış özel hastanelere gidebilir, ücret farkını da TSS ile ödeyerek örneğin ameliyatınızı burada olabilirsiniz. Anlaşmalı hastaneleri de sigortacınızın internet sitesinde görebilirsiniz.

- TSS ile muayene de olabiliyorsunuz. Ancak bunun sayısı yıllık 8-10 adetle sınırlı. Hastanelerin genel ortalamalarına bakılırsa bu sayı çok yeterli görünüyor. Ayrıca fizik tedavi gibi uygulamalar da TSS kapsamında. Buradaki ölçü SGK’nin kendi hastanelerinde sunduğu hizmetlerdir.

- Yaşa göre değişmekle birlikte, eğer geçmişten gelen bir rahatsızlık yoksa, karı koca 40 yaş için yıllık toplam TSS maliyeti 2 bin 800 TL düzeyinde.

Mehtap Aslanoğlu ayrıca şu vurguyu yaptı: “En önemli yatırım dolar, arsa, altın değil, kişinin kendine yaptığı yatırımlardır. Yani Sağlık ve eğitim.”

"E-KEFALET İHALEYE KATILIMDA REKABETİ ARTIRACAK"

Elektronik kamu ihalelerine katılımda kefalet sigortasının kullanımının yasalaşması ve uygulamanın başlamasıyla ilgili açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar şuna dikkat çekti:

“Bu uygulama ile ihaleye katılımda rekabetin artması, kamunun daha çok istekli olması ve daha çok yükleniciye ulaşması hedeflenirken bankalarla çalışamayan ya da çalışmayan kesimlere alternatif teminat yaratma ve yeni proje finansman yöntemi sunuluyor.” Yaşar bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasını da önerdi.

"KRİPTO VARLIKLARA TEMİNAT VERME ÖNE ÇIKACAK"

Daha çok yatırım aracı olarak öne çıkan ve Türkiye’de de hızla gelişen kripto para ekosistemi, sigorta şirketlerinin de gözde alanı haline geliyor.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, “Bu yıl Bitcoin ve bunun gibi kripto varlıkların sigortalanmasına yönelik ilgi daha da artacak. Bu konuda çalışma yapmayan sigortacı ve reasürörler, çağın gerisinde kalacak” dedi. Çiftçi ayrıca, Polkadot tabanlı ilk reasürans ticaret platformu UNO Re’nin de pazarda çalışmaya başladığını belirtti.

İŞ-YAŞAM DENGESİ SALGINDAN ETKİLENDİ

AXA, “Şok Dalgası: Covid-19’un Uzun Vadeli Sağlık Etkileri” adlı güncel bir rapor açıklayarak kısa-orta vadeli geleceğe ilişkin çarpıcı bulgular ortaya koydu.

Buna göre, dünya genelinde insanların yüzde 34’ü Covid-19 ile sağlıklarının kötüye gittiğini dile getirirken salgının kadınları erkeklere göre daha çok etkilendiği belirtiliyor. Katılımcılar özellikle evden çalışma sırasında iş-yaşam dengesini sağlayamamanın stresini yaşıyor. Salgında yaşanan yorgunluk, stres ve uyku problemleri uzun vadede kişilerin sağlığı için tehlike teşkil ediyor. Stres ve endişe nedeniyle ortaya çıkan kas problemleri, nörolojik hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, eklem ve diş hastalıkları gibi hastalıklarda ise gözle görülür bir artış söz konusu.

MEDİTASYON ÖNE ÇIKTI

İnsanların yüzde 45’i salgınla birlikte zindelik düzeyinin bozulduğunu dile getirirken, uyku problemi (yüzde 38), diş sorunu (yüzde 21), baş ağrısı gibi nörolojik hastalıklar (%20) ön plana çıktı. Yine katılımcıların yüzde 62’si Covid-19’a yakalanma korkusuyla hastanede tedavi olmaktan kaçınıyor. Yüzde 19’luk bir kesim salgın öncesine nazaran kendi başlarına daha fazla ilaç kullandığını belirtiyor. Ayrıca meditasyon, homeopati, gevşeme terapisi gibi uygulamalara eğilim ciddi ölçüde artış gösterdi. Katılımcıların yüzde 21’i ilaç kullanmak yerine; bu türde alternatif uygulamaları tercih ediyor.

"RİSKLERİ DOĞRU ŞEKİLDE ANLATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Ray Sigorta’nın, ürün portföyündeki yenilikçi yaklaşımını yenilediği internet sitesine de taşıdığı açıklandı.

Bu konuda bilgi veren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, yeni site ile mevcut ve potansiyel sigortalılara yardımcı olmayı ve Türkiye’deki sigorta bilinirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Erdoğan şöyle devam etti: “Hedefimiz faydalı içeriklerle sigorta bilincinin yayılmasına destek olmak ve sektöre katkı sağlamak. Müşteriler ürünlerimizi almasa da içeriklerimizden faydalanarak sigorta ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olabilir. Kişisel ihtiyaçlara uygun terzi işi ürünler sunan dinamik bir şirket olarak, sigortalı adaylarına risklerini en doğru şekilde anlatmak ve bunları tam olarak karşılayacak ürünler sunmak birinci görevimiz.”

"YENİ DEVLET KATKISIYLA BES’E GİRİŞ HIZLANACAK"

Fibaemeklilik’in 17 Aralık itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde (BES) devlet katkısı dahil fon büyüklüğünü 2020 sonuna göre yüzde 62 artırarak 4.4 milyar TL’ye ulaştırdığı açıklandı. Şirket 109 bini gönüllü BES’te olmak üzere 200 bine yakın sözleşme ve sertifikaya ulaştı.

Sistemle ilgili güncel değerlendirme yapan Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, son asgari ücret artışı ve BES’e devlet katkısı oranının yüzde 30’a yükseltilmesine atıfla “Bunlar çifte avantaj sağladı ve yararlanabilecek üst limitte yüzde 68 bir artış oldu. Bu teşvikin BES’e girişleri hızla artırmasını bekliyoruz. Piyasadaki dalgalanmalar karşısında tasarrufları üzerindeki riskleri minimize etmek isteyenleri de bekliyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Türkiye Sigorta’nın, Kitapsepeti KÖK işbirliği ile başlattığı “Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım” projesi, PSM Awards 2021’in sosyal sorumluluk kategorisinde “Gümüş” ödül aldı.

- Sigorta Cini’nin Boğaziçi Sigorta ve Reasürans Brokerliği ile işbirliği yaptığı açıklandı. Şirket yetkilileri, halen 27 sigorta şirketinin tüm ürünlerinde danışmanlık ve satış hizmeti verildiğini belirtti.

- Aksigorta’nın, Kincentric’in düzenlediği En İyi İşyerleri Ödülleri kapsamında dördüncü kez “Türkiye’nin En İyi İşyeri” seçildiği açıklandı. Ödülde özellikle çalışan bağlılığının öne çıktığı vurgulandı.

- Generali Sigorta’nın, Sakarya’nın sigortacılık haritasıyla ilgili çalışmasına göre, ilde en çok tercih edilen sigortacılık ürünleri yüzde 42 ile kasko, yüzde 30 ile zorunlu deprem sigortası (DASK) oldu.

- Türk Nippon Sigorta’nın konut paketini yenilediği açıklandı. Buna göre “Konut” ve “Avantajlı Konut” tek çatı altında toplandı. Standart teminat limitleri çeşitlendirilirken, kazaen kırılma gibi özel teminatlar eklendi.

- Sompo Sigorta’nın insan kaynakları çalışmalarının, şirketin genel müdür yardımcısı Işın Mengenli’ye KREA M.I.C.E’nin düzenlediği “En Beğenilen 50 İK Yöneticisi” yarışmasında ödül getirdiği açıklandı. Mengenli “Altın Lider Ödülü” aldı.

- Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı, “Yeni Başlayanlar için Sigortacılığa Giriş Eğitim Programı”nın 1 Şubat’ ta başlayacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 28 Ocak.