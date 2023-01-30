Son Dakika... EYT Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:21

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AKP ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduk.

4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.

Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak.

Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek.

'ZORUNLU EMEKLİLİĞİ ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kalkıyor.

Biz bugün teklifimizi bahsettiğimiz gibi cuma günü son toplantımızı yaptık. Sabah itibarıyla sunuma hazır hale getirdiler. 4 maddeden oluşan teklif, Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. 5 milyona yakın inzanımızı süreç içinde etkileyecek. 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılında emekliliği hak edecek.

Prim gününü şu andaki mevzuata göre, çalışma süresini dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz.

'ŞUBAT AYINDA RESMİ GAZETE'DE OLACAK'

Hızlı geçsin diye başka ilavede bulunmadan sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri içeriyor. En geç haftaya salı en geç çarşamba günü bu konuda Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak.

Mevcut yürürlükteki mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibarıyla emekli maaşına hak kazanır. Mart itibarıyla şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur.

EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir.

Bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde İl Özel İdareleri'nde buna bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir.

Zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün sayısı ve çalışma süresini dolduran taşerondan geçen arkadaşlarımıza çalışabilme imkanını kendilerine bırakıyoruz.

Yürürlükteki mevzuat dediğimde çok net. Bu konuda hangi statüdeyseniz, hangi prim sayısı geçerliyse yaş şartını ortadan kaldırıyoruz."