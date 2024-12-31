Prof. Dr. Aziz Çelik: “2025 yılında çalışanlar daha çok gelir vergisi ödeyecekler”

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:27

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:31

eni yılda uygulanacak yüzde 15'lik dilim için uygulanacak miktar Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar artırıldı ve 158 bin TL olarak ilan edildi. Konuya ilişkin Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

Çalışanların 2025 yılında daha fazla gelir vergisi ödeyeceğine vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmadı. Oysa Cumhurbaşkanı, 2024’te 110 bin TL olan ilk vergi tarife dilimini 2025 için 237 bin TL’ye kadar (YDO’nun yüzde 50 fazlası) yükseltme yetkisine sahipti. Bu yetkisini kullanmadı. 2000 yılından bu yana tarife dilimleri YDO’ya paralel olarak uygulansaydı ilk dilimin 2025 yılı için 415 bin TL olması gerekirdi. 2000 yılında ilk vergi tarife dilimi asgari ücretin 22 katıydı, 2025 yılında 7,1 katına düşecek. Eğer ilk vergi tarife dilimi asgari ücret kadar artırılmış olsaydı 2025 için 480 bin lira civarında olmalıydı. Böylece 2025 yılında çalışanlar hızla yüzde 20’lik ve 27’lik gelir vergisi oranlarına tabi olacak ve daha çok gelir vergisi ödeyecekler. Öte yandan, 2025’te asgari ücrette vergi istisnası uygulaması yöntemi çalışanlara kaybettirtmeye devam edecek. Bilindiği gibi asgari ücrete vergi istisnası uygulanıyor ancak bu istisna çalışanlar aleyhine uygulanıyor.?

''ASGARİ ÜCRETİN MATRAHINA İSTİSNA UYGULANMALI''

Asgari ücret istisnasının matrahtan indirim yoluyla değil de vergiden indirim yoluyla uygulanması çalışanları mağdur ediyor ve daha çok vergi ödemelerine yol açıyor. Mevcut uygulamada çalışanın toplam ücreti vergi istisnasına konu olan asgari ücret ile birlikte toplanarak vergi tarife dilimine sokuluyor. Bu durumda istisna edilen vergi tutarı düşüyor ve çalışanlar daha çok vergi ödüyor. Bu uygulama asgari ücret istisnasının vergiden indirim yoluyla uygulanması olarak adlandırılmaktadır. Oysa önce asgari ücretin matrahına istisna uygulanmalı ve ardından kalan ücret miktarı vergi tarife dilimine tabi tutulmalıdır. Bu yöntem asgari ücret istisnasının çalışan lehine uygulanması anlamına gelecektir. Bunun için küçük bir kanuni değişiklik yeterli olacaktır. 2025 yılı ücretle çalışanların daha kısa sürede daha üst vergi dilimlerine girmesine ve daha çok gelir vergisi vermesine yol açacak.''

2025 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi şöyle belirlenmişti:

''158 bin TL'ye kadar yüzde 15, 330 bin TL'nin 158 bin TL'si için 23 bin 700 TL fazlası yüzde 20, 800 bin TL'nin 330 bin TL'si için 58 bin 100 TL (ücret gelirlerinde 1 milyon 200 bin TL'nin 330 bin TL'si için 58 bin 100 TL) fazlası yüzde 27, 4 milyon 300 bin TL'nin 800 bin TL'si için 185 bin TL (ücret gelirlerinde 4 milyon 300 bin TL'nin 1 milyon 200 bin TL'si için 293 bin TL) fazlası yüzde 35, 4 milyon 300 bin TL'den fazlasının 4 milyon 300 bin TL'si için 1 milyon 410 bin TL (ücret gelirlerinde 4 milyon 300 bin TL fazlasının 4 milyon 300 bin TL fazlası için 1 milyon 378 bin TL) fazlası yüzde 40.''