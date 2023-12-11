Prof Dr. Aziz Çelik emekli aylıklarındaki vahim tabloya dikkat çekti! 'Ortalama maaş dibe vurdu'

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:13

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:13

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) göre kasım itibarıyla açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL'ye çıktı. Milyonlarca emekli ise söz konusu yüksek yaşam maliyetine rağmen aylık 7 bin 500 TL ile geçinmek zorunda.

Ortalama işçi (4-a) emekli aylığı ise 8 bin 290 TL seviyesinde bulunuyor.

Emekli aylıklarındaki vahim tabloya dikkat çeken Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, sadece 7 bin 500 TL'lik en düşük emekli aylıklarının değil ortalama emekli aylıklarınn da sefalet düzeyinde olduğunu vurguladı.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 27 ALTINDA

X hesabında yaptığı paylaşımda Çelik, 2002'de asgari ücretin yüzde 22 üzerinde olan ortalama emekli aylığının 2023'te asgari ücretin yüzde 27 altına gerilediğini söyledi.

Çelik, emekli aylıklarının geride kalan 21 yılda asgari ücret karşısında yüzde 40'lık kayıp yaşadığını belirtti.

Emekli aylıklarının prim miktarı ve prim gün sayısı dikkate alınarak ve aylık bağlama oranı eski düzeyine çekilerek yeniden hesaplanması çağrısında bulunan Çelik, "Aylıklardaki dengesizlik giderilmelidir. Emekli aylıkları büyümeden tam olarak yararlanmalıdır. Aksi halde sadece en düşük emekli aylıkları değil, ortalama emekli aylıkları da sefalet aylığı olmaktan kurtulamaz" ifadelerini kullandı.