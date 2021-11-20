Prof. Dr. Aziz Konukman'dan kritik MB yorumu
Prof. Aziz Konukman, AKP iktidarının halkı kobay gibi kullandığına dikkat çekerek “Madem faiz istenmiyor, o zaman bütçedeki yüzde 13.7’lik faiz payını sıfırla. Bu parayı personele, yatırıma ayır” dedi. CHP’ye göre faiz kararı öncesi organize işler oldu.
Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Aziz Konukman, Merkez Bankası’nın son faiz kararı ve bunun sonuçları ile AKP iktidarının ekonomi politikaları konusunda çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Konukman, özetle şu noktalara dikkat çekti:
- Faiz kararında sürpriz yok. Bunun deneyimini ise ilk indirimde yaşadık ve kurun yükseldiğini gördük. Tekrarlamanın anlamı var mı? Sonuçları daha önce alınmış bir şeyde ısrar edilmesi, toplumun kobay olarak kullanılması anlaşılır değil.
- Bu politika artık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşü olmaktan çıktı. 11. Kalkınma Planı’nda zaten “faiz sebep, enflasyon sonuç” diye açıklanmış. Yani “faizleri düşürmem lazım” diyor. Yıllık programlarda da bu takip edilmiş. 11. Kalkınma Planı Meclis kararı olarak geçti. Muhalefet ne dedi buna?..
- ABD Merkez Bankası (Fed) alımları azaltacak. Birçok ülke gardını aldı ve faiz yükseltti. Sen ne yapıyorsun? Tam tersi. ABD’de faiz oranları yukarıya çıkacak. Bizde kalkınma sıcak paraya dayalı. Ne olacak şimdi?..
- Daha acil konu ise kısa vadede ödenecek 167 milyar dolarlık borç. Bir de cari açık var. 2022’de 18.6 milyar dolar. Yani döviz ihtiyacın var. Peki ne yaptın? Döviz sıkıntısını kendi ayağına kurşun sıkarak artırdın.
O ZAMAN FAİZİ SIFIRLA
- Bugün TBMM’de görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçesi, OVP’deki 9.27’lik ortalama dolar kuru üzerine hesaplanıyor. Yine borç üstlenim anlaşmaları için sınır 4.5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu yapıldığında dolar 9 TL, şimdi 11 TL. Borç ödenemezse Hazine’ye yeni bir yük daha getirmiş oluyorsun.
- Madem faiz istenmiyor, o zaman sıfırla. Bütçede faizin payı yüzde 13.7. Bunu sıfırla. Bu parayı da personele, yatırımlara ayır. Hemen bir ek bütçe yapılsın.
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