ESİAD’dan faiz indirimi tepkisi
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı Merkez Bankası’nın son yaptığı faiz indirimi ile ilgili açıklama yaptı.
Karabağlı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye, küresel ekonominin daraldığı bir dönemde dahi yüksek büyüme oranları yakalamış olmasına rağmen son dönemde ısrarla izlenen politikalar nedeniyle bugünkü yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuruna sürüklenmiştir. Kurumsal ve düzenleyici ortamın zayıflaması, öngörülebilirlik ve şeffaflığın azalması ekonomik sorunları giderek körüklemektedir. Ülkemizin rekabet gücünün daha fazla kayba uğramaması, Türkiye’ye olan güvensizliğin daha fazla tırmanmaması için kur-faiz-enflasyon sarmalından bir an önce çıkılması gerekmektedir."
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