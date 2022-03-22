Prof. Dr. Burak Arzova'dan Kur korumalı mevduat uyarısı: 'Yapmayın'
Finans ve Muhasebe Profesörü Burak Arzova, sosyal medya üzerinden Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemindeki son değişikliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Arzova, yabancıların ülkeye döviz getirmesi karşılığında gelir elde edecek olmalarına ilişkin konunun bir kez daha düşünülmesi gerektiğini söyledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) YUVAM hesabı kapsamı genişletildi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Burak Arzova, 'yapmayın' diyerek uyardı.
Sosyal medyadan bir video yayımlayan Arzova şunları söyledi:
"- Kur korumalı mevduat sisteminde geri dönüşler başladı. Sisteme girenler bugünden itibaren paralarının ve değer artışlarının neler olduğunu görmeye başladılar ama bugün itibariyle Resmi Gazete'de bir uygulama geldi ki buna ben akıl sır erdiremedim.
- 'Yuvam hesabı' adıyla özellikle yurt dışında yaşayan, oturma müsadesine sahip ya da çifte vatandaşlık sahibi kişilere Türkiye'de hesap açmaları kaydıyla belirli bir gelir vaadedilmişti. Onlar da KKM'den yararlanacaktı. Ancak bu yabancılara da tanındı. Yani Türk vatandaşı olmayanlar da ülkeye yabancı para getirip bundan gelir elde edebilecekler.
- Ben bunun adını koyamadım. Bunu bir kere daha düşünmekte fayda var."
YABANCILAR DA FAYDALANABİLECEK
Yurt dışında yerleşik kişiler ilgili tebliğde şu şekilde tanımlandı:
"Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler."
Fıkranın devamında ise bankada hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de YUVAM hesabından yararlanabileceği hükme bağlandı.
YUVAM hesabında da DTH ve altın hesaplarının dönüşümünde olduğu gibi masraf veya komisyon ödenebileceğine ilişkin hükümler tebliğe eklendi.
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