Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan 'faiz' değerlendirmesi: Rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz

Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:13

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:13

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi 26 ay sonra yükseltti. PPK, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizi, 650 baz puan arttırarak yüzde 15'e çıkardı.

'DÖNME HEDEFİNİN PEK CİDDİ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ'

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası’nın 26 ay sonra politika faizinin artırmasını değerlendirdi. Acemoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz gerçekten hayal kırıcı. Bir çok insanın da şüphe ettiği gibi rasyonel politikalara dönme hedefinin pek ciddi olmadığını görüyoruz. Niye?

Birincisi, piyasalara bu kadar umut verdikten sonra onların beklediğinin çok altında bir faiz açıklaması ekonomik politik gücün hala cumhurbaşkanı ve çevresindeki insanlar elinde olduğunu ve seçim ekonomisine erkenden geçiş olacağını gösteriyor.

'15 PUANLIK ARTIŞ MANTIKLI OLMAZDI'

İkincisi, yeni bir faiz politikası olup olmadığı belli değil. Tabii ki birden 15 puanlık bir artış mantıklı olmazdı. Ama buradan nereye gideceği hakkında büyük belirsizlik var ve bu karardan sonra yatırımcıların güvenine ne olacağından emin değilim.

'KISA VADEDE KAZANMAK İÇİN...'

Üçüncüsü ve bence en kötüsü, faiz konusunda bu kadar cesaretsiz davranan bir teknokrat grubu çok daha zor olan yapısal problemlerle nasıl uğraşacak?

Bunların hepsini bir araya koyarsak şu ana kadar söylenen rasyonel politikalara dönüş söyleminin biraz daha vitrinler için ve kısa vadede zaman kazanmak için yapıldığı konusunda olan görüşler kuvvetleniyor."