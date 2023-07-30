Prof. Dr. Demirtaş: Büyük işsizlik geliyor, hatalar çok pahalıya patlayacak
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiye ilişkin yeni mesajında, "Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak..." yorumunda bulundu.
Döviz kurunun tarihi zirvelere yakın seyrettiği ve Merkez Bankası'nın 'enflasyon beklentisi' dönemde ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Demirtaş, ekonomiye ilişkin paylaştığı mesajında "Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak..." yorumunda bulundu.
Üzülerek söylüyorum:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 29, 2023
Büyük İŞSİZLİK geliyor.
Son 10 yıldır yapılan Ekonomi Politikası hataları ÇOK PAHALIYA patlıyor, patlayacak…
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