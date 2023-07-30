Prof. Dr. Demirtaş: Büyük işsizlik geliyor, hatalar çok pahalıya patlayacak

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiye ilişkin yeni mesajında, "Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak..." yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 01:03
Prof. Dr. Demirtaş: Büyük işsizlik geliyor, hatalar çok pahalıya patlayacak
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Döviz kurunun tarihi zirvelere yakın seyrettiği ve Merkez Bankası'nın 'enflasyon beklentisi' dönemde ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Demirtaş, ekonomiye ilişkin paylaştığı mesajında "Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak..." yorumunda bulundu.


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