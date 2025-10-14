Prof. Dr. Hakan Kara’dan altın ithalatı analizi: 'Göründüğü kadar iyi olmayabilir'

Altın ithalatına getirilen sınırlamanın ardından net hata noksan kalemi alarm veriyor. Kısıtlamanın uygulamaya girmesiyle birlikte bu kalem istikrarlı şekilde negatife döndü.

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından net hata noksan kalemindeki düşüşe ilişkin bir grafik paylaşarak dikkat çeken bir analiz yaptı.

Prof. Dr. Kara, 2023’te uygulanan altın ithalatı sınırlamalarının ardından net hata noksan kaleminin istikrarlı biçimde negatife döndüğünü belirterek, bu durumun kaçak yollarla gerçekleşen altın girişlerine işaret edebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kara, altın ithalatı sınırlamasının ardından başlayan negatif seyire dikkat çekerek, “Altın ithalatı sınırlandığından beri net hata noksan kaleminin istikrarlı olarak negatife kayması kaçak altın girişine işaret ediyor. Dış denge göründüğü kadar iyi olmayabilir” yorumunu yaptı.

SERMAYE GİRİŞİNE RAĞMEN REZERV BİRİKTİRİLEMEDİ

Ekonomistler, net hata noksan kaleminin negatif seyretmesini, kayıtdışı döviz çıkışı veya ithalat gibi unsurların resmi rakamlara yansımaması olarak yorumluyor. Bu durum, dış ticaret açığının olduğundan daha düşük görünmesine yol açabiliyor.

Altın ithalatı sınırlandığından beri net hata noksan kaleminin istikrarlı olarak negatife kayması kaçak altın girişine işaret ediyor. Dış denge göründüğü kadar iyi olmayabilir. pic.twitter.com/gB6e1v2p7z — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 13, 2025

Prof. Dr. Kara da paylaşımında, “Son bir yılda 38 milyar dolar sermaye girişi olmasına rağmen pek rezerv biriktirilememesi, dış açığın göründüğünden daha yüksek olabileceğini düşündürüyor” dedi.

Özellikle cari açıkta son dönemde görülen görece iyileşmenin, altın ithalatının resmi kayıtlara girmemesi nedeniyle “kağıt üzerinde” bir düzelme yaratabileceği düşünülüyor.

NET HATA NOKSAN GRAFİĞİ NE ANLATIYOR?

Net Hata ve Noksan Hesabı, ödemeler dengesi içinde cari işlemler ile sermaye ve finans hesaplarının resmi kayıtlarla açıklanamayan kısmını gösteriyor.

Bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerini ortaya koyan ödemeler dengesi verilerinde oluşan hatalar ve eksiklikler net hata ve noksan kaleminde görülüyor.

Sonuç sıfırdan küçük çıkarsa, ülkeden kaynağı bilinmeyen bir döviz çıkışı olmuş demektir ve net hata noksan kalemi negatif olur.

Eğer pozitifse: Türkiye’ye kayıtdışı döviz girişi var (örneğin, yastık altı para, turizm kaydı dışı gelir, kaçak sermaye girişi).

Türkiye’ye kayıtdışı döviz girişi var (örneğin, yastık altı para, turizm kaydı dışı gelir, kaçak sermaye girişi). Eğer negatifse: Kayıtdışı döviz çıkışı var (örneğin, para kaçırma, kaçak ithalat, yurtdışına kayıtdışı ödeme).

2023’te altın ithalatına getirilen sınırlamayla birlikte net hata noksan grafiği negatife dönüyor. Bu durum, kayıtdışı döviz çıkışlarının arttığına işaret ediyor.