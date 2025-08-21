Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'Cumhur Reyonu' eleştirisi: 'Yetmez, Cumhur konutları, Cumhur okulları açılmalı'

Yüksek enflasyon ve eriyen alım gücü altında milyonların geçim sıkıntısı yaşadığı dönemde AKP iktidarı, Tarım Kredi marketlerinde “Cumhur reyonu” uygulamasını başlattı. Proje kapsamında bazı temel ürünler indirimli olarak satışa sunulacak. Ancak atılan bu adım farklı kesimlerden eleştiri aldı.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda uygulamayı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Marketlerde Cumhur reyonları adıyla daha düşük fiyatlı bölümler açılması gündeme gelmiş. Yetmez. AVM’lerde, pazarlarda, giyimde, eczanelerde, züccaciyelerde de Cumhur reyonu açılmalı. Düşük ücretle eğitim veren Cumhur okulları açılmalı. Cumhur konutları ile kiralar düşürülmeli.

CUMHUR REYONU NASIL UYGULANACAK?

Tarım Kredi marketleri daha önce yüksek fiyatlar ve borç sorunu nedeniyle tartışma yaratmıştı. Şimdi ise her şubede yüzde 10-15’lik kısımda “Cumhur reyonu” açılacak. Bu bölümlerde yer alan ürünler doğrudan devlet depolarından sağlanacak ve fiyatlar tüm Türkiye’de sabit olacak.

HANGİ ÜRÜNLER DAHİL OLACAK?

Projeye, sayısı 55 bini bulan market zincirleri de dahil edilecek. Vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve ürünlerinde fiyat istikrarı hedefleniyor.

Bu uygulama, ekonomik krizin derinleştiği dönemde atılan bir adım olarak öne çıkarken, kamuoyunda farklı tepkiler toplamaya devam ediyor.