Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: "Merkez Bankası’nın yarın işi zor!"

20 Ekim 2021 Çarşamba, 16:40

Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) üyesinin görevden alınması ile gündeme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın faiz kararını açıklayacak.

Prof. Dr. Kozanoğlu, sosyal medya hesabından "Sizce Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın nasıl bir faiz kararı açıklanacağını biliyor mudur?" diye sordu.

"Merkez Bankası'nın yarın işi zor" derken Kozanoğlu, "Faiz kararından söz etmiyorum. O malum yerden dikte ettirilecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" ifadesini kullandı.

"O MALUM YERDEN DİKTE ETTİRİLECEK"

Kozanoğlu'nun paylaşımu şu şekilde:

Merkez Bankası’nın yarın işi zor! Faiz kararından söz etmiyorum. O malum yerden dikte ettirilecek. Asıl mesele,PPK metnini kitabına uygun biçimde kaleme alabilmek. Eylülde bayağı bir zorlanmışlardı. Herhalde yeni bir indirim olmasın diye dua ediyorlardır"