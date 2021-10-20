Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: "Merkez Bankası’nın yarın işi zor!"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi dolar/TL kuru zirvenin hemen altında seyrederken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili olarak "Sizce yarın açıklanacak faiz kararını biliyor mudur?" diye sordu.
Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) üyesinin görevden alınması ile gündeme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın faiz kararını açıklayacak.
Prof. Dr. Kozanoğlu, sosyal medya hesabından "Sizce Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın nasıl bir faiz kararı açıklanacağını biliyor mudur?" diye sordu.
"Merkez Bankası'nın yarın işi zor" derken Kozanoğlu, "Faiz kararından söz etmiyorum. O malum yerden dikte ettirilecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" ifadesini kullandı.
"O MALUM YERDEN DİKTE ETTİRİLECEK"
Kozanoğlu'nun paylaşımu şu şekilde:
Merkez Bankası’nın yarın işi zor! Faiz kararından söz etmiyorum. O malum yerden dikte ettirilecek. Asıl mesele,PPK metnini kitabına uygun biçimde kaleme alabilmek. Eylülde bayağı bir zorlanmışlardı. Herhalde yeni bir indirim olmasın diye dua ediyorlardır"
Merkez Bankası’nın yarın işi zor !— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) October 20, 2021
Faiz kararından söz etmiyorum.
O malum yerden dikte ettirilecek.
Asıl mesele,PPK metnini kitabına uygun biçimde kaleme alabilmek.
Eylülde bayağı bir zorlanmışlardı.
Herhalde yeni bir indirim olmasın diye dua ediyorlardır. https://t.co/NGJa8s6Vk0
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