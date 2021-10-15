Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası önünde açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. CHP lideri, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Burası bağımsız bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya için de önemli. Sıcak siyasetin müdahalesini asla istemiyoruz. Bu düşüncemizi sayın başkana ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var, kadronun korunmasını istedik. Her türlü yardımı yapabileceğimizi ilettik.
- Zam yağmuru arka arkaya geliyor. Önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek. Hassasiyetlerimizi ifade ettik. Bu ülkede her vatandaşın hakkını, hukukunu savunmak; iktidarın olduğu kadar muhalefetin de görevidir.
- Türk Lirası, son 1 ayda yüzde 10 değer kaybetti. Bu rakam ciddi bir rakam. Fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor. Bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Esnafından, işçisine, işsizlere kadar mutfağı büyük ölçüde etkileyecek.
- Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster
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