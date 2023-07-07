Prof. Dr. Konukman, KDV zammına ateş püskürdü: 'Meşru değil, kepazelik!'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 16:13

Güncelleme: 07.07.2023 - 16:13

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurt dışından getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu. Katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Cumhuriyet TV'ye konuşan İktisat Profesörü Aziz Konukman, önce ek bütçe çıkarılmadığı için zamların meşru olmadığını söyledi. "Öngöremediğiniz bir deprem oldu. Harcamalarınız arttı ve vergi gelirinizi artırmak için bu yola başvuruyorsunuz. İyi de ek bütçe nerede? Ek bütçe çıkarmadan, bu vergileri nerede harcayacağınızı kalem kalem belirtmeden vergi artırmanız meşru değil" diyen Konukman, vergi almanın bir meşruiyeti olduğunu hatırlatarak, "Biliyoruz ki bir deprem oldu. Peki deprem olduğunda neden bunları açıklamadınız? Seçim süresinde bunu sakladınız, bu ahlaki değildir. Kaşıkla verdiğinizi kepçeyle fazlasıyla alıyorsunuz. Böyle bir düzen, böyle bir kepazelik var mı?" ifadelerini kullandı.

"YOKSULLAR EKMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY TÜKETEMEYECEK"

KDV'nin devlet bütçesindeki yerini de anlatan Konukman, "Gelir vergisi ve servet vergisi gibi doğrudan vergilerin bütçe içindeki payı yüzde 30. KDV, ÖTV gibi adaletsiz olan vergilerin payı yüzde 70. Bizim de üyesi olduğumuz OECD ülkelerinde tam tersi. Orada gelir ve servetlerden alınan vergilerin payı yüzde 70. Yüzde 30'u dolaylı vergiler. Batıda adil olmayan vergiler çok yüksek değil, yoksulu koruyor. Bizde 'bunu değiştirelim, bir vergi reformu yapalım' derken siz daha da adaletsiz hale getiriyorsunuz" diye konuştu. Dolaylı vergilerin tükettikçe alınan adaletsiz vergiler olduğunu belirten Konukman, "Siz zengin de olsanız, fakir de olsanız ekmekte KDV'yi ödersiniz. Bu zenginin bütçesinde bir nokta gibidir. Ama yoksulu düşünün, neredeyse ekmekten başka tüketecek bir şeyi yok. Ya 'Vur abalıya' diyorsun be kardeşim. El insaf! Geniş yoksul kesimlerin yüreğine saplanmış bir hançer gibidir KDV. Biz 'ekmekte sıfırlansın' derken geldimiz noktaya bakın. Son derece adaletsiz" dedi.