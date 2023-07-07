Vergi zamları sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu

Resmi Gazete’de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandı. Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için yurttaşlar saatlerle yarışmaya başladı.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:17
Vergi zamları sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Dev zam sonrası yurttaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen yurttaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.

Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.


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