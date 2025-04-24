Programın yolunda gittiğini, Türkiye’nin hâlâ cazip bir ülke olduğunu savunan Şimşek’e yanıt Prof. Yeldan’dan geldi: ‘Açıkça itiraf etti’

Yayınlanma: 24.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:20

Prof. Yeldan, “Ebette. Zira programın asıl amacı yerli ve uluslararası finans sermayesine rant aktararak, krizden çıkışını sağlamak. İstikrar sağlamak ya da enflasyonu düşürmek değil. Türkiye yüzde 40’a varan arbitraj getirisiyle elbette cazip” dedi.

‘İTİRAF ETTİ’

Şimşek’in aslında açıkça itirafta bulunduğuna dikkat çeken Yeldan, “Kurulduğu günden bu yana AKP’nin aslında sermayenin en gözde partisi olduğunu, özellikle finans sermayesinin, rantiyel sermayenin, yerli ve uluslararası finans sermayesinin en gözde partisi olduğunu vurguluyoruz” dedi. Türkiye’den finans sermayesine aktarılan getiriye işaret eden Yeldan, faiz ile döviz kuru bastırılarak elde edilen rantın bunun birer parçası olduğunu söyledi. Bu oranın AKP’nin ilk 10 yılında yüzde 40, yüzde 50 düzeyinde olduğunu anımsatan Yeldan, “Türkiye yurtdışına her bir dolar için yüzde 50 düzeyinde finansal getiri sağlayan, Şimşek’in dediği gibi ‘cazip bir ülkeydi’. 2009 krizi sonrası, 15 Temmuz, referandum, covid gibi çalkantılarla bu oran hızla geriledi. Haziran 2023’ten bu yana ise Şimşek idaresi altında yeniden yüzde 40’a varan finansal getiri sunuluyor” dedi.

KİM İÇİN RASYONALİTE?

Yeldan, veriler geriden geldiği için 19 Mart sonrasında Türkiye’nin ne kadar cazip bir getiri sunduğunun şu anda bilinmediğine dikkat çekerken, şöyle devam etti:

“Eminiz ki Şimşek’in dediği gibi Türkiye hâlâ yabancı için cazip bir ülke. Kim için, kime göre rasyonalite? Çok net gözüküyor ki Şimşek’in rasyonalitesi finans sermayesinin çıkarlarına hizmet ediyor. Bunun içerisinde enflasyonla, işsizlikle mücadele yok. Sanayi, büyüme yok. Bunun içinde faiz ve döviz kuru var. Döviz kuru da sürekli baskılanıyor. 50 milyar dolarlık bir rezervin eritilmesinin ardından döviz kurunun fazla aşınmaması, yabancı sermayeye olan getirinin geriletilmemesi, Türkiye’nin cazip bir ülke olmaktan çıkmaması telaşı var. Program özü itibarıyla istikrara kavuşturma, strateji, kalkınma, enflasyonu düşürmek yoluyla Türkiye’de istikrar yaratma programı değil. Doğrudan doğruya döviz baskılanarak, faiz yüksek tutularak finans sermayesine kaynak aktarma programı.”