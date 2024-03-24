Promosyon masalı!

Seçim öncesi emeklilere 12 bin TL’ye kadar banka promosyonu verileceğini söyleyen iktidarın vaadi gerçeklerle örtüşmedi. EYT düzenlemesiyle nisanda emekli olup bankalarla üç yıllık anlaşma yapan yurttaşlar yapılan hesaba göre en fazla 5 bin TL alabilecek.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00
Promosyon masalı!
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İktidar seçim öncesinde emeklilere 8-12 bin lira promosyon vaat ediyor ancak birçok kişinin eline geçecek rakam çok daha düşük olacak. 

Geçen yıl EYT düzenlemesiyle binlerce yurttaş emekli oldu. İlk aylıklar da nisanda yatmaya başladı. Bankalarla 3 yıllık promosyon anlaşmaları yaptılar. Geçen yıl banka promosyonları 5-9 bin liraydı. EYT’lilerin büyük bir bölümü en düşük aylık olan 10 bin lira alıyor. Yeni vaatlere göre bu emeklilere verilecek promosyon 8 bin lira olacak. Ancak promosyon sözleşmesini bu yıl sonlandırmak isteyen emeklinin öncelikle o bankaya kredi borcu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca promosyon üzerindeki blokeyi kaldırabilmesi için bankaya yaklaşık 6 bin 750 lira ödeme yapılacak. Bu ödeme düşüldüğünde de emeklilerin cebine 3 yıllığına ancak 3-5 bin lira arasında promosyon kalıyor. Eğer emekli mevcut bankasının yeni promosyonundan yararlanmak isterse de yine blokeyi kaldırması gerekecek. Öte yandan iktidarın vaadi kamu bankalarını kapsıyor. Onların arkasında ise Hazine desteği var. Özel bankaların böyle bir olanağı yok. Bu promosyon tutarını etkileyecek.


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