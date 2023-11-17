Protokol imzalandı: Almanya ile geçiş belgesi kotaları artırıldı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:14

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya ile imzalanan protokol ile tek-tip geçiş belgesi kotasını 200 bine, bir yıllık geçerli çok girişli geçiş belgesi kotasını 200’e çıkarttıklarını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağı Almanya ile Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısının (KUKK) 15-16 Kasım’da Bonn’da gerçekleştirildiğini belirterek, “KUKK toplantısı ile ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda, tek-tip geçiş belgesi kotasını 170 binden 200 bine, bir yıllık geçerli çok girişli geçiş belgesi kotasını 50’den 200’e yükselttik.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, toplantıda ayrıca başta sürücü vizeleri olmak üzere ihraç taşımalarında ve güzergah ülkelerde yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini de kaydetti.