Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Abone Ol google-news

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü.

Görüşmede, Irak tarafından yapılacak olan Kalkınma Yolu Projesi’nin masaya yatırıldığı ve projenin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine daha fazla katkı sağlayacağı bildirildi. Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilebilmesi için Türkiye’nin katkısını vurgulayan Sudani, proje sürecinin hızlandırılması için iki ülke arasındaki teknik görüşmelerin devam etmesi gerektiği açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu ise Türkiye’nin Kalkınma Yolu Projesi’ne aktif bir şekilde katkı sağlamaya çalıştığını belirterek, Irak ekonomisinin geliştirilmesi ve reformu yönündeki büyük ve yapıcı çabalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Maliyeti yaklaşık 17 milyar dolar olan Kalkınma Yolu Projesi, Irak’ın Büyük Faw Limanı’nı demiryolu ve karayoluyla Türkiye’ye bağlamayı hedefliyor. Bu projeyle saatteki hızı 300 kilometre olacak trenlerle Türkiye’den Körfez’e ulaşım saatler içerisinde sağlanabilecek.


Player Alanı
ULAŞTIRMA ve altyapı bakanı ırak Muhammed Şiya es-Sudani Muhammed Şiya el-Sudani

İlgili Haberler

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü, 500 kişi yaralandı

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi öldü, 500 kişi yaralandı
Irak Başbakanı Sudani: 'IŞİD artık tehdit değil'

Irak Başbakanı Sudani: 'IŞİD artık tehdit değil'

En Çok Okunan Haberler