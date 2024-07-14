PTT’de taşeron emekçiler zor durumda

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde çalışan taşeron işçiler birçok sorunla karşı karşıya. Emekçilerin sendikalaşmaları engellenirken birçok haktan da faydalanamıyor. Ayrıca görev tanımlarının dışındaki birçok iş de PTT’de taşeron emekçilerine yaptırılıyor. Posta, Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-SEN) Genel Başkanı Süleyman Şen konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Kamuda çalışan taşeron emekçilerin olumsuz çalışma koşullarını aktaran Şen, “Kamuda asıl işi yapan emekçiler taşeron olarak görev yapıyor. Taşeronun amacı yardımcı işçilik demek. Ancak postanede çalışan emekçiler asıl işi yapıyor. Bunun yanında ise birçok haktan mahrum kalıyorlar. Yan yana çalıştıkları memur işçiler promosyon alırken bu işçiler alamıyor. Sıfır sosyal hakla aynı işi yapıyorlar” dedi.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin sendikalaşmasının önündeki engelleri de sıralayan Şen, “Bu işçiler sendikalaşamıyorlar çünkü taşeron şirketlerle ihaleler iki yıllığına yapılıyor. Bu nedenden dolayı Toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanamıyor. Çünkü grev oylaması aşamasına geldiğinde taşeron şirketi değiştiği için yetki düşüyor” ifadelerini kullandı.