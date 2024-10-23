Putin BRICS zirvesinde konuştu: Birliğimiz genişleyecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nde, üye ülkelerin finansal alandaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birliğin genişlemesinin ele alınacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nin dar kapsamlı toplantısında konuştu.
'İLİŞKİLERE KATKI SAĞLADIK'
Rusya’nın bu yıl BRICS’in dönem başkanlığını yürüttüğünü anlatan Putin, "BRICS’i güçlendirerek, dünyadaki gelişmelere dair rolünü artırmaya çalıştık. Siyaset, güvenlik, ekonomi, finans ve beşeri temaslar konusunda üyelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sağladık." dedi.
Bugün gerçekleşen toplantıda bölgesel çatışmaların çözümü dahil çeşitli güncel konuları ele alacaklarını kaydeden Putin, "Ayrıca, BRICS nezdinde finansal alandaki işbirliğini derinleştirmeyi ve birliğimizin genişlemesini de istişare edeceğiz." ifadesini kullandı.
KÜRESEL GÜNEY ÜLKELERİNİN BRICS'E İLGİSİ
Putin, Küresel Güney’den ülkelerin BRICS’e yoğun ilgi gösterdiğine, 30’dan fazla devletin işbirliği yapmak istediğine işaret ederek, "Aynı zamanda, BRICS’in dengesini korumamız ve etkinliğinin azalmasını engellememiz gerekiyor" diye konuştu.
Güney Afrika’da yapılan BRICS Liderler Zirvesi’nde birliğe ortak olacak devletlere dair çalışma yapmayı kararlaştırdıklarını anımsatan Putin, bugünkü zirvenin ardından yapılacak Kazan Bildirisi’nde bu kararın yansıtılmasının önemli olduğunu söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- Bahçeli istemişti: Dervişoğlu'ndan 'ip' yanıtı
- Avukatları harekete geçti
- Bahçeli'nin, Öcalan açıklaması şok etkisi yarattı! Barış
- Ölümden dönen Reha Muhtar ilk kez görüntülendi!
- Özel'den Diyarbakır'da Bahçeli'ye yanıt