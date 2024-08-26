Putin, Rusya Merkez Bankası'nı uyardı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:56

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Rus yetkililerle ülkedeki ekonomik gelişmelere dair toplantı yaptı.

Rusya Merkez Bankasının enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gittiğini anımsatan Putin, buna rağmen şirket ve tüketici kredilerinin artmaya devam etmesini "garip" bulduğunu söyledi.

Kredilerdeki artışın da enflasyon oranının yükselmesine neden olduğuna işaret eden Putin, "Mali sektördeki hızlı gelişimin olumsuz sonuçları son derece önemli, bu hassas bir konu" dedi.

HEDEF YÜZDE 4

Putin, enflasyonla mücadelede atılması gereken adımları değerlendirerek, "Mal ve hizmet arzını artırarak her şeyden önce enflasyonla sistematik olarak mücadele edilmesi gerektiği açıktır. Hem hükümetin hem de Rusya Merkez Bankası'nın dikkatini bir kez daha çekiyorum, enflasyonu azaltmak için eşgüdümlü eylemlerin verimliliğini artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 26 Temmuz'da 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltmişti.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken, Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.