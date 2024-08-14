Rusya, Alman şirketine ait varlıkları dondurdu

Rusya'da, Almanya merkezli Linde şirketine ait yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde varlık donduruldu.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:37
Rusya, Alman şirketine ait varlıkları dondurdu
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St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde, RusHimAlyans şirketinin Linde aleyhine açtığı dava görüldü.

Mahkeme, Linde'ye ait yaklaşık 1,2 milyar dolar değerindeki varlıkların dondurulmasına karar verdi.

Linde, Commerzbank ile Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler aleyhine dava açmıştı.

Rusya'da daha önce de Commerzbank'a ait 94,9 milyon avro değerindeki varlıkların tazminat olarak Gazprom iştiraki RusHimAlyans şirketine verilmesine karar verilmişti.


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