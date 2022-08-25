Putin'den enerji açıklaması: Sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı hale geldiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Vladimir Putin, Rusya’nın enerji ihracatındaki gelirlerinin artmaya devam ettiğine işaret ederek, “Bize karşı kötü niyetli ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor. Özellikle de iyi olan, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimizin de artıyor olmasıdır” diye konuştu.
Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı bir hale geldiğini kaydederek, “Bence bütün bunlar ekonomik göstergelerin en azından şimdilik istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Riskleri anlıyoruz, orta vadede bu risklerin yaşanabileceğini görüyoruz, onlar hala ortadan kalkmadı, tüm bunlar çok net” ifadelerini kullandı.
Yegorov da Rusya’nın federal bütçesindeki vergi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 16,9 trilyon rubleye (yaklaşık 284 milyar dolar) çıktığını söyledi.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '