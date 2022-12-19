QNB Finansbank sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini %104 oranında yeniledi

19 Aralık 2022 Pazartesi, 00:00

184.5 milyon ABD doları ve 253 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 448 milyon ABD doları tutarındaki 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti, diğer Türk banka sendikasyonlarına paralel ABD Doları dilim için Sofr + % 4,25 ve Avro dilim için ise Euribor+%4,00 oldu. Banka, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak 18 ay vadeli 100 milyon ABD doları değerinde islami finasman kaynağı temin etmek üzere anlaştı.

Sürdürülebilirlik performans kriterlerine bağlı olarak gerçekleştirilen 367 gün vadeli sendikasyon kredisinde, QNB Finansbank, elektrik tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı, Dijital Köprü ile KOBİ’lere yenilikçi çözümler sunmayı ve dünyaca kabul görmüş Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksinde yer almayı taahhüt ediyor.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisinin Banka’nın 35. yılına yakışır bir başarıyla yenilenmesinden büyük gurur duyduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere sağladığımız sendikasyon kredimiz ile Türkiye ekonomisine istikrarlı katkımızı bu sene de devam ettirdik. %104 yenileme oranı, bankamız ve ülke ekonomisine uluslararası piyasalarda duyulan güveni gösterir nitelikte. Bu sene, sendikasyon kredimizle eş zamanlı imzaladığımız islami finansman anlaşması ile kaynak çeşitliliğimizi artırdık. Büyük bir başarı ile yenilediğimiz borçlanmalarımızda belirlenen sürdürülebilirlik perfomans kriterleri, çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi alanında sorumlu ve kapsayıcı bankacılık anlayışımızın uluslararası piyasalarca desteklendiğini ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunda verdiğimiz hizmetleri bir adım ileri taşıyarak, müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşümlerine destek olmayı önceliklendiriyoruz. Temiz enerji kaynakları ile karbon ayak izimizi azaltırken, sosyal boyutta cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşumuzu sektöre örnek uygulamalara imza atarak ileri taşıyoruz. QNB Finansbank olarak, önümüzdeki dönemde de çeşitlendirdiğimiz finansman alternatifleri ile sürdürülebilir ekonomik dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz.“