Raflar boş, hastalar çaresiz, eczacılar iflas eşiğinde: 'Sağlıkta tasarruf ediliyor hastaları kaybediyoruz'

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu gazetemize, sağlıkta tasarruf olmaması gerektiğini belirterek, ilaç yokluğu, hükümetin sağlık politikaları ve eczacıların iflasın eşiğine gelerek kepenk kapattığına dair açıklamada bulundu. Savaş Kılıççıoğlu, “Milli ilaç sanayimiz çöktü, Euro kuru baskısı yüzünden hayati ilaçlar ülkeye giremiyor. Artık doktorlar bile tedavi edemedikleri hastalara çare arıyor. Sağlıkta tasarruf ediliyor hastaları kaybediyoruz” sözleriyle sistemdeki çöküşü gözler önüne serdi.

Kılıççıoğlu, hükümetin ilaçta uyguladığı kur politikasını eleştirerek, “İthal edilen ilaçlarda Euro kuru 21 lira 67 kuruşa sabitlendi. Ancak piyasa kuru 45 lira seviyesinde. Hiçbir ithalatçı, 45 liradan aldığı Euro'yu 21 liradan bozdurmaz. Bu yüzden kanser, organ nakli, tüp bebek, göz ilaçları gibi hayati önemdeki ilaçların çoğu artık Türkiye’ye gelmiyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ TEDAVİLER TÜRKİYE’YE GİRMİYOR”

Yeni nesil ilaçlara da ulaşılamadığını belirten Kılıççıoğlu, “Özellikle kanser tedavisinde kullanılan yeni moleküller Türkiye’ye hiç gelmiyor. Doktorlarımız reçete yazıyor ama hasta elinde reçeteyle eczane eczane ilaç arıyor. Depolarda da yok. Doktor bu sefer aslında uygulamak istemediği, daha eski ilaçlarla tedavi denemek zorunda kalıyor” diye konuştu. Kılıççıoğlu, muadil ilaçların da artık bulunamadığını vurgulayarak, “Bire bir etken maddesi aynı olan muadiller de yok. Doktorlar çaresiz kalıyor. En pahalı ilaç, bulunamayan ilaçtır” dedi.

İlaç fiyatlarının yılda bir kez güncellenmesinin de yeni krizler yarattığını belirten Kılıççıoğlu, “Her sene bir kez zam yapıldığı için o dönemde üreticiler üretimi kısıyor, depolar ilacı piyasaya az veriyor. Zam öncesi ilaç yokluğu yaşanıyor. Zamlar yıl içine yayılmalı, 3-4 periyotta yapılmalı” önerisinde bulundu.

“ECZANELER KAPANMA NOKTASINDA”

Eczacıların da mevcut sistemden olumsuz etkilendiğini belirten Kılıççıoğlu, “İlaca zam geldiğinde üzülen tek meslek grubu biziz. Çünkü ilacın fiyatı artınca bizim kâr oranımız düşüyor. Türkiye’de her şey enflasyonun üzerinde artarken, eczanelerin kâr oranı azalıyor. Bu da kapanmaları beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Kılıççıoğlu, eczanelerin sadece satış noktası değil, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olduğuna dikkat çekerek, “Eczaneler mahallenin ablası, amcası, danışma merkezi gibidir. Vatandaş ücretsiz bilgi alır. Bu merkezlerin kapanması dolaylı olarak halk sağlığını da tehdit edecektir” uyarısında bulundu.

“SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ”

İlaç politikasında mali kısıtlamaların ön planda olduğunu söyleyen Kılıççıoğlu, “Hükümet para politikasının içinde sağlık harcamalarını kısmaya çalışıyor. Ama sağlıkta tasarruf olmaz. Bugün tasarruf edilen her kuruş, yarın daha büyük sağlık sorunları olarak karşımıza çıkar” dedi.

“SİGARA BIRAKTIRMA İLAÇLARI DEVLET TARAFINDAN TEMİN EDİLMELİ”

Sigara bıraktırma ilaçlarıyla ilgili de konuşan Kılıççıoğlu, “Bazı markalar artık piyasada bulunmuyor. Devletin bu ilaçları ücretsiz temin etmesi çok doğru bir uygulama. Ancak bu ilaçlarla birlikte psikolojik destek de verilmesi gerekiyor. Çünkü bu ilaçlar kimyasal etki yaratıyor, yan etkileri de olabiliyor. Bu yüzden dikkatli kullanılmalı” ifadelerini kullandı.