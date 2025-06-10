Rakamlar açıklandı: Kurban Bayramı'nda kaç hayvan satıldı?

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken, bu yıl bu rakamın 2,5 milyon civarında seyrettiğini belirtti. Kurban Bayramı'nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

VEKALETLE KURBAN KESENLERİN SAYISI

Türkiye Diyanet Vakfınca yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından 170 bin civarında vekaletle kurban kesildi. Diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığı belirtildi.

SATILAMAYAN KURBANLIKLARIN ALINMASI

Satılamayan kurbanlıklar ile karantina uygulamaları nedeniyle kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen yetiştiricilere ait hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağı açıklandı.

KARANTİNA UYGULAMALARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilere de kolaylık sağlandığına işaret edildi. "Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bittiğinde ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli" denildi.

HAYVAN DERİSİ KAYBI ÜZÜNTÜ VERİCİ

Bayramda ortaya çıkan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğuna dikkati çekildi. "Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var. Böyle olunca da milyarlarca liralık milli servetimizin israf edilmesi, ekonomik açıdan üzüntü verici bir durum olmaktadır" denildi.