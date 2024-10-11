Rakı düştü, viski arttı: Ekonomi 'akşamcıyı' da çarptı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:49

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, içki tüketimi verilerini araştırdı. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

AKP iktidarı döneminde son 19 yılda içki tüketimi ağır vergi ve sınırlandırmalara karşın yüzde 46.3 oranında arttı. Araştırmaya göre, 2004 yılında 895 milyon 979 bin 304 litre içki tüketilirken, 2023 yılında bu rakam 1 milyar 310 milyon 754 bin 36 litreye çıktı. Bira tüketimi son 19 yılda yüzde 39.3, şarap tüketimi yüzde 142.6 artarken, rakı tüketimi ise yüzde 5.2 düştü.

Rakıdaki azalmada tüm ölümcül tehlike ve zararlarına karşın evde rakı yapanların sayısının artmasının da etkili olduğu değerlendiriliyor. Verilere göre, köpüren şarap tüketimi yüzde 622.7, cin tüketimi yüzde 281.6 oranında arttı. Viski tüketiminde ise büyük artış yaşandı. Viski tüketimi yüzde 1400 arttı. Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra viski pazarı hızla büyüyen üçüncü ülke oldu.

VİSKİDE VERGİ DÜŞÜK

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, şunları söyledi:

“Biradan şişede yaklaşık yüzde 50 ÖTV+KDV, rakıda yüzde 50-55 ÖTV+KDV alırken, ithal viskiden yüzde 1 ÖTV+KDV olmaz. Bunun sonucunda rakı satışları düşerken, evde rakı yapımı ve kaçak rakı tüketimi patladı. Bunun gerçek rakamlarını dahi bilmiyoruz. Tarımı bitirdiniz. Biralık arpa üretimini sekteye uğratıyorsunuz. Yerli üreticiyi bitiriyorsunuz. Üretici ve esnafla uğraşacağınıza ithal mallara vergi uygulayın. İçerdeki üretici ve tüketiciyi lime lime ederken, dışarıya mavi boncuk dağıtıyorsunuz.”

Aygun, yanlış politikalar sonucunda gençlerin uyuşturucu batağına sürüklendiğini, Türkiye’nin “uyuşturucu mafyalarının üssü” haline getirildiğini savunurken, “AKP yanlış vergi politikaları uyguluyor. Bu vergi politikaları da kaçakçılığı, kaçak tüketimi patlatıp, insanları canından ediyor” dedi. Aygun, iktidarın sadece zenginleri düşündüğünü, zenginlerin çıkarlarına göre hareket ettiğini belirterek, “Elmas, pırlanta, yat ve teknede de ÖTV uygulanmıyor. Pırlantaya KDV yok. Viskiye yok ama yerli üreticiye inanılmaz vergiler uygulanıyor” değerlendirmesini yaptı.