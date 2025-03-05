Ramazan indirimleri zincir marketleri birbirine düşürdü: 'Bu şekilde bir indirim gerçekçi değil'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:51

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:51

Ramazan ayında temel gıdalarda indirim yapılması için market zincirlerine çağrı yapılırken, BİM bu talebe olumsuz yanıt verdi. ŞOK Marketleri, 100 üründe geçen yılın fiyatlarını uygulama kararı alırken, BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu, "Biz zaten kendi ürünlerimizi düşük fiyata sunuyoruz, dönemsel indirimi gerçekçi bulmuyoruz" diyerek benzer bir adım atmayacaklarını açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sunucu Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayında temel gıda ürünlerinde anlamlı bir indirim yapılması için market zincirlerine çağrıda bulunmuştu. Enflasyona rağmen marketlerin Ramazan boyunca kâr marjlarını düşürerek tüketicilere destek olması gerektiğini ifade eden Işık’ın çağrısı, market CEO’larından yanıt aldı.

ŞOK Marketleri CEO’su Uğur Demirel, Işık’ı arayarak Ramazan boyunca 100 temel üründe fiyatları geçen yılın mart ayı seviyesine çekme kararı aldıklarını duyurdu. Bu hamle kamuoyunda olumlu karşılanırken, diğer market zincirlerinden de benzer adımlar beklenmeye başlandı.

Ancak Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, bu çağrıya katılmadı.

BİM: "BU ŞEKİLDE DÖNEMSEL BİR İNDİRİM GERÇEKÇİ DEĞİL"

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu ile görüştüğünü belirterek, şirketin bu yönde bir adım atmayacağını duyurdu.

Dortluoğlu, "Biz zaten kendi markalı ürünlerimizi piyasanın en düşük fiyatına satıyoruz. Bu şekilde dönemsel bir indirimi gerçekçi bulmuyoruz. O nedenle yapmıyoruz, yapmayı da düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, BİM’in Ramazan ayına özel bir indirim yapmama kararı tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER: "EN AZINDAN RAMAZAN’DA BİR ADIM ATILABİLİRDİ"

BİM’in indirime yanaşmaması, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, BİM’in zaten düşük fiyat politikası uyguladığını savunurken, birçok kişi ise Ramazan ayında temel gıda ürünlerinde daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğini dile getirdi.





Az önce ŞOK CEO'su Uğur Demirel aradı, "Ramazan ayı boyunca 100 üründe fiyatları geçen sene mart ayındaki fiyatlara çekme kararı aldık" dedi. Gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. A101, BİM... diğer tüm marketlerden de benzer bir adım bekliyoruz, yetkililerin geri… https://t.co/bGRWZApBao — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 4, 2025

Öte yandan, ŞOK’un attığı adımın diğer zincir marketlere baskıyı artırdığı belirtilirken, A101 ve diğer büyük zincirlerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.