Ramazan’da tatlı tüketimine dikkat: Uzmanlar uyarıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gizem Bahadır, Ramazan ayında tatlı tüketiminin kontrollü olması gerektiğini belirterek, ağır ve şekerli tatlılar yerine sütlü ve meyve bazlı tatlıların tercih edilmesini önerdi.

Ramazan’da tatlı tüketimine dikkat: Uzmanlar uyarıyor
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DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:41

Ramazan ayında uzun süreli açlığın ardından iftar sofralarında tatlı tüketme isteği artabiliyor. Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gizem Bahadır, tatlıların mideyi yormaması ve kan şekerini ani yükseltmemesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"TATLIYI İFTARDAN 1-2 SAAT SONRA TÜKETİN"

Tatlıların iftar sonrası sindirimi kolaylaştıracak şekilde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Bahadır, "Tatlıyı iftarı açar açmaz tüketmek yerine 1-2 saat sonra yemek daha sağlıklı olacaktır. Küçük porsiyonlar tercih edilmeli, aşırı şeker ve yağ içeren tatlılardan kaçınılmalıdır" dedi.

"ŞERBETLİ VE YAĞLI TATLILARDAN UZAK DURUN"

Ramazan'da tatlı ihtiyacının artabileceğini belirten Bahadır, baklava, kadayıf, lokma, tulumba ve halka tatlısı gibi şekerli ve yağlı tatlıların mideyi zorlayabileceğini ve kilo artışına sebep olabileceğini söyledi. Bunun yerine güllaç, sütlaç, yoğurtlu tatlılar, fırında elma-armut tatlısı, yulaflı kurabiyeler gibi sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesini önerdi.

DENGELİ BESLENME ŞART

Ramazan'da tatlı krizlerinin önüne geçmek için iftar ve sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Bahadır, "Meyveler, kuru meyveler, bitter çikolata, yoğurt ve bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılarak hazırlanan tatlılar tercih edilebilir. Ancak meyve ve tatlıyı aynı anda tüketmek kan şekerini gereğinden fazla yükseltebilir" dedi.


Etiketler: #dengeli beslenme #diyet #ramazan

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